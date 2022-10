Un programme de projections de films ayant marqué l'histoire du cinéma algérien et mettant à l'honneur le combat libérateur pour l'indépendance, s'est ouvert samedi à Alger en commémoration du 68e anniversaire du déclenchement de la Guerre de libération nationale. Organisée par l'Association artistique "Lumières" à la salle de cinéma "Afrique", en collaboration avec le Centre national du cinéma et de l'audiovisuel (Cnca), cette manifestation prévoit des projections de classiques thématiques en lien avec la Révolution de 1954 et l'engagement du peuple dans le combat pour le recouvrement de sa souveraineté. La première journée a été marquée par la projection de la version numérisée de "Hassan Terro" (1968) de Mohamed Lakhdar Hamina, en présence de comédiens et figure du cinéma algérien. La séance de l'après-midi est consacrée à la présentation de "Zone interdite" de Ahmed Lallem. "L'opium et le bâton" de Ahmed Rachedi, "Patrouille à l'est" de Amar Laskri et " Chroniques des années de braise", autre chef-d'œuvre de Hamina (Palme d'or 1975), comptent parmi les films programmés dans le cadre de cet évènement qui se poursuit jusqu'à mardi, 1er novembre. Parallèlement aux projections, les organisateurs ont prévu également une rencontre-rétrospective sur le cinéma et la Révolution de 1954, présentée par Rabia Amar, président de l'association "Lumières".