Algérie Poste vient d’éditer, à l'occasion du 60ème anniversaire de la création de la Fédération algérienne de football (21 octobre 1962 -21 octobre 2022), un timbre-poste pour marquer cet événement, avec la collaboration du Centre de documentation de l'instance fédérale, indique la FAF. Ce timbre est commercialisé depuis vendredi dans plusieurs bureaux de postes. Le président de la Fédération algérienne de football, Djahid Zefizef a remercié vivement la Direction générale et le personnel d'Algérie Poste pour "leur réactivité et leur précieuse contribution pour ce produit qui vient s’ajouter à la nombreuse panoplie de timbres sur le football et enrichir la philatélie algérienne", souligne l'instance dans un communiqué publié sur son site officiel. La FAF a été créée le dimanche 21 octobre 1962, soit près de quatre mois après l’indépendance de l'Algérie. Au cours de la réunion fondatrice de la FAF, les représentants des trois ligues de football d'alors (Alger, Est d'Algérie et l'Oranie) ont décidé, en accord avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, la désignation du premi er Bureau fédéral, présidé par Dr Mohand Amokrane Maouche qui allait assurer deux mandats à la tête de l'instance fédérale entre 1962 et 1969, avant de céder sa place à Mustapha Benouniche (1969-1973). Parmi les premières décisions du Bureau fédéral, figurent celle relatives à la désignation des couleurs officielles de la sélection nationale (le rouge, le blanc et le vert) et à la finalisation du projet d'affiliation de la FAF à la Fédération internationale (Fifa), qui allait être concrétisé en 1963.