Le Club palestinien du prisonnier a indiqué, mardi, qu'environ 6 000 arrestations ont été enregistrées depuis janvier 2022 par les forces d'occupation sionistes à travers les territoires palestiniens occupés, dont 141 femmes et 739 enfants.

Dans un communiqué, cité par l'agence de presse Wafa, le Club du prisonnier a précisé, que "l'occupation sioniste a émis durant la même période quelque 1 829 ordres de détention administrative", faisant observer que "le nombre le plus élevé d'arrestations a été enregistré à El-Qods occupée, où environ 2 700 cas ont été recensés".

Dans le même ordre d'idées, il a souligné que "l'année 2022 est la plus grave en termes de sévices infligés aux détenus et à leurs familles, par rapport aux dernières années, (et aussi) en ce qui concerne la poursuite des exécutions sur le terrain et l'augmentation du nombre de détenus blessés".

Le Club a rappelé que "le nombre de détenus administratifs dans les prisons d'occupation a atteint, fin octobre, plus de 820 détenus".