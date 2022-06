L'African Cyber Security Summit (ACSS) marque son grand retour avec sa 3ème édition sous le thème « A Secure Digital Africa », qui se tiendra les 16 et 17 Novembre 2022 au Centre International de conférences -Abdelatif Rahal d’Alger. Ce sommet africain phare de l’écosystème de la Sécurité IT rassemblera plus de 1 000 participants venus de plus de 60 pays.

L’ACSS a organisé une conférence de presse au siège de la Confédération Algérienne du Patronat Citoyen (CAPC) dans laquelle, son Fondateur et président, El-Mehdi Zakaria a annoncé que l’ACSS accueille deux partenaires à savoir la CAPC et le Syndicat National du Patronat Citoyen du Numérique (SNPCN). Ce fut également l’occasion de présenter le programme de cette nouvelle édition ainsi que les nouveautés. Conscients des enjeux et des défis de l’ère numérique, les trois partenaires, l’ACSS, la CAPC et le SNPCN ont donc décidé de conjuguer leurs efforts pour impliquer davantage les entreprises dans la stratégie nationale de la cyber sécurité, devenue un enjeu national et continental.

Très attendu par les acteurs de la sécurité numérique et plaçant l’Algérie comme leader africain incontestable de la Cyber sécurité, l’ACSS rassemble tous les acteurs et talents publics et privés de ce domaine : RSSI, DSI, industriels, éditeurs & constructeurs, enseignants/chercheurs, chefs d'entreprises et experts. Tous se donnent rendez-vous à l’ACSS pour découvrir les dernières tendances et innovations technologiques et partager les expériences.

De ce fait, ce sommet africain est une véritable référence du domaine numérique. Il favorise l’échange au sein de l’écosystème africain de la cybersécurité et ouvre le débat autour de plusieurs thématiques telles que « les leçons acquises à l’ère de la pandémie & informations clés pour aller de l’avant », « construire la prochaine vague de capacités de cyber sécurité en formant la prochaine génération d’experts », « renforcement des réglementations et de la collaboration africaine », « leadership en cyber sécurité » ainsi que « la protection des données personnelles ; une opportunité et un impératif pour l’Afrique ». Elles seront abordées après la présentation du baromètre 2022 de la Cyber sécurité des organismes privés et publiques algériens. Cette étude permettra d’apporter un éclairage concret sur la réalité des pratiques en matière de cyber sécurité et se veut un cadre de sensibilisation sur les enjeux de la cyber sécurité.

Pour que tous soient témoins du potentiel africain, El-Mehdi Zakaria Fondateur et Président de l’ACSS dira ’’ L’Afrique, berceau de l’humanité, doit tirer pleinement parti de la révolution numérique pour l’épanouissement de ses citoyens et renforcer la transparence a tous les niveaux. Cela se produira grâce à la volonté de tous les peuples d’Afrique et ses gouvernants qui oseront le numérique, qui oseront mettre la confiance et l’innovation au cœur de leur avenir. Cette révolution s’accompagne déjà de défis gigantesques et de grande complexité qui donne peut-être l’avantage aux acteurs malveillants ’’

Pour sa part, Mohamed Sami AGLI Président de la CAPC indique ’’ La CAPC est honorée d'être partenaire et de soutenir la 3ème édition de l'African Cyber Security Summit qui se tient comme nous venons de l'annoncer les 16 et 17 Novembre 2022, avec le SNPCN et CASSIS Agency qui porte depuis des année ce sommet. Cet évènement référence en matière de cyber sécurité en Afrique est un véritable carrefour d'échanges et de débats sur un sujet d'une importance capitale, voire stratégique dans le monde et l'un des défis les plus importants auxquels sont confrontées les entreprises. Il permettra également de mettre en avant le savoir-faire et les innovations Africaines mais surtout Algérienne. La CAPC considère que le secteur du numérique est un véritable levier de la croissance économique et de la compétitivité ’’

De la même manière Souheil GUESSOUM, président du SNPCN explique" La cyber sécurité est devenue, aujourd'hui, un enjeu stratégique ; la maitriser signifie protéger ses actifs, ses acquis, voire même sa souveraineté et son développement futur. Aujourd'hui plus que jamais, notre pays doit se doter des dernières technologies relatives à ce secteur. Faire de l'Algérie le carrefour du développement et de la maitrise de ces technologies devient un enjeu critique dans lequel s'inscrit l'ACSS. Quoi de meilleur, en tant que SNPCN, de nous associer à Cassis Agency, porteur historique de cet événement et la CAPC éternel contributeur au développement économique national afin d'organiser cet événement international qui réunira les meilleurs acteurs du domaine et positionnera l'Algérie en place incontournable du développement de ces technologies. "

Afin de consolider ses actions, l’ACSS inaugurera pour cette 3ème édition un Village Startup à travers un espace premium dédié et gratuit permettant de valoriser les projets innovants de la sécurité numérique au service d’économie et du citoyen. Ce village permettra à ses acteurs de proposer plusieurs solutions innovantes dans le domaine de la sécurité et la confiance numérique, ainsi les jeunes entreprises pourront échanger avec les différents participants et partenaires durant le sommet.

Enfin, parce que l’innovation et la créativité vont de pair avec la compétitivité et les défis, des équipes de hackers éthiques s’affronteront en marge du sommet et ce durant 24 h, afin de remporter le prix ACSS Challenge. Les épreuves s’axeront sur plusieurs domaines : Cryptographie, Reverse Engineering, recherche de vulnérabilité ainsi que d’autres sujets.