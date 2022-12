L'Algérie abritera du 24 au 26 décembre les travaux de la 3e Conférence des ministres et responsables de l'enseignement et de la formation techniques et professionnels dans le monde arabe consacrée à des thèmes comme l'adaptation de l'enseignement et de la formation techniques et professionnels au marché du travail, l'avenir de l'économie verte et le numérique.

L'événement prévu au Centre international de conférences (CIC), en présence de plus de 120 participants de divers pays et instances internationales et arabes, vise "l'adoption du plan de développement global du secteur de l'enseignement et de la formation techniques et professionnels dans le monde arabe et l'enrichissement des expériences nationales dans ce domaine", a-t-on appris auprès du ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels.

Les résultats de la 2e Conférence des ministres et responsables de l'enseignement et de la formation techniques et professionnels dans le monde arabe, tenue à Tunis en 2021, seront passés en revue lors des travaux d'Alger, selon la même source.

Il s'agira également de "renforcer le système juridique, pédagogique et structurel du secteur dans le monde arabe" et de "développer un cadre de référence arabe unifié des qualifications afin de garantir la qualité de la formation conformément aux normes et exigences du marché du travail aux niveaux arabe et international".

La Conférence vise aussi à "mettre au point des mécanismes à même de renforcer l'apport du secteur au marché du travail et au développement des économies nationales" et à "améliorer l'attractivité du secteur".

Des cadres de l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences (ALECSO), des experts du secteur de l'enseignement et de la formation techniques et professionnels dans les pays arabes et des représentants d'organisations arabes et internationales et d'institutions partenaires du secteur de la Formation et de l'Enseignement professionnels en Algérie participeront à cette conférence, qui se veut un "espace participatif de partage de visions pour opérer un saut qualitatif dans les économies nationales à travers le secteur de la formation et de l'enseignement techniques et professionnels".