Près de 3 milliards de dollars de propriétés, dont des villas et des appartements de plusieurs millions de dirhams, ont été acquis par des investisseurs à Dubaï en une semaine, selon les données du Dubai Land Department (DLD).Au moins 2.509 transactions pour des terrains et des unités résidentielles d'une valeur de 10,9 milliards d'AED (2,96 milliards de dollars) au terme de cette semaine, a rapporté le DLD.Les transactions comprenaient 263 terrains d'une valeur de 1,46 milliard d'AED et 1. 716 appartements et villas d'une valeur de 3,67 milliards d'AED.Des propriétés de grande valeur ont été vendues au cours de la semaine, notamment un appartement à Palm Jumeirah d'une valeur de 632 millions d'AED, un appartement à Burj Khalifa d'unevaleur de 352 millions d'AED et un autre appartement à Marsa Dubaï qui a été vendu pour 314 millions d'AED.Les propriétés hypothécaires pour la semaine ont atteint un total de 5,09 milliards d'AED.