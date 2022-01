Cette réduction, décidée par la ministre de la Culture et des Arts, représente un tiers (33%) pour les éditeurs algériens qui auront à payer "4.000 DA pour le mètre carré (m²) au lieu de 6.000 DA", précise le commissariat du Sila.

Les éditeurs étrangers, quant à eux, bénéficieront également de cette remise sur la location des stands, passant de "140 à 110 USD", soit une réduction de plus de 20%.

"Cette réduction est un gage d'accompagnement et d'appui du gouvernement aux professionnels de l'édition, durement impactés par les conséquences de la crise sanitaire mondiale liée au Covid 19", relève le commissariat du Sila.

Le ministère de la Culture et des Arts, dit être "pleinement mobilisé" pour soutenir les acteurs du livre et les opérateurs culturels en général tout en affichant sa disponibilité à rechercher toutes les voies et moyens de préserver et de développer les capacités de création et de diffusion du secteur culturel algérien.

Prévu initialement en octobre 2020, la 25ème édition du Sila a été reportée à cause de la pandémie.Le Sila 2022, prévu au Palais des expositions des pins maritimes à Alger, accueille l'Italie comme invitée d'honneur.