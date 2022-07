Vingt-et-un éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés dans des opérations distinctes menées par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) à travers le territoire national, alors que des tentatives d'introduction de plus de 5 quintaux de drogues ont été déjouées du 29 juin au 12 juillet 2022, indique mercredi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué."Dans la dynamique des efforts soutenus de la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, des unités et des détachements de l'ANP ont exécuté, durant la période du 29 juin au 12 juillet 2022, plusieurs opérations ayant abouti à des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos Forces armées à travers tout le territoire national", précise la même source.Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'ANP "ont arrêté 21 éléments de soutien aux groupes terroristes dans des opérations distinctes à travers le territoire national, alors que d'autres détachements de l'ANP ont découvert et détruit une casemate pour terroristes et 6 bombes de confection artisanale à Tébessa et Ain Defla", ajoute le communiqué.