La persistance de certains conflits armés, la multiplication d’évènements climatiques extrêmes et les conséquences de la pandémie de Covid-19 ont provoqué plus d’une vingtaine de crises humanitaires dans le monde en 2021, au moment où les besoins ne cessent d’augmenter.

Les chiffres sont alarmants selon l'ONU qui considère que 274 millions de personnes nécessitent une aide humanitaire urgente, soit un individu sur 33 dans le monde.

L’évolution des crises humanitaires laisse entrevoir une "très nette aggravation" des besoins dans les prochaines années, tandis que les moyens mis à disposition pour y répondre restent toujours insuffisants.

Les premiers facteurs des crises humanitaires dans le monde sont les conflits armés. Leur impact est d’autant plus terrible qu'ils sont non seulement à l’origine de 80% des besoins d’aide humanitaire, mais aussi la principale cause des mouvements de déplacés et réfugiés.

L'Afghanistan est parmi les pays les plus touchés avec un conflit qui dure depuis une quarantaine d'années. La crise humanitaire qui prévaut dans ce pays a connu un nouveau développement à l’été 2021 avec le retrait des troupes américaines et la prise de pouvoir par les Talibans.

Un rapport de l'ONU informe que plus d'un Afghan sur deux va être confronté à des niveaux critiques "d'insécurité alimentaire aiguë" entre novembre 2021 et mars 2022. Les instances internationales ont mis en place des programmes d'aide d'urgence mais leur portée reste limitée.

En Syrie, des centaines de milliers de personnes ont été tuées et plus de 12 millions déplacées, souvent à plusieurs reprises.

En raison du conflit, plus de 13,4 millions de Syriens nécessiteraient une aide humanitaire, selon l'ONU et 12,4 millions - soit 60% de la population - feraient actuellement face à une situation de pénurie alimentaire, dont 1,3 million souffriraient de façon sévère, selon le Programme alimentaire mondial (PAM).

La situation au Yémen est tout aussi alarmante, avec un conflit armé depuis 2014, des pluies torrentielles, des inondations et des épidémies de choléra et de Covid-19 qui ravagent le pays.

Environ 82% de la population du Yémen, près de 30 millions de personnes, a besoin d’une aide humanitaire, quand 19 millions de personnes sont victimes de violence dans cette guerre sans fin. Seulement 10 millions de personnes bénéficient de l’aide humanitaire qui s’élève à plus de 3 milliards de dollars.

En Ethiopie, la guerre qui oppose depuis plus d'un an les forces du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF) à l’armée fédérale ne semble pas baisser d’intensité.

Plus de cinq millions d’habitants de la région du Tigré, située dans le nord de l’Ethiopie, dépendent de l'aide humanitaire. Selon les estimations de l'ONU, la guerre a fait plusieurs milliers de morts, plus de deux millions de déplacés et plongé des centaines de milliers d'autres personnes dans des conditions proches de la famine.

L’aide humanitaire internationale reste insuffisante

Quant au Soudan, plongé dans une crise politique sans précédent depuis des mois, il compte 30% de personnes qui auront besoin d’une aide humanitaire en 2022.

En tout, 14,3 des 47,9 millions de Soudanais et réfugiés dans le pays auront besoin de cette aide, a précisé l’OCHA, le bureau de l’ONU en charge de l’aide humanitaire. "Soit 800.000 personnes de plus qu’en 2021".

En plus des conflits armés, la pandémie de Covid-19 s'avère bien plus qu'une crise sanitaire. Elle a mis en évidence d'importantes fragilités et de graves inégalités au sein et entre les nations.

L’ONU estime que 35 milliards de dollars seraient nécessaires pour répondre à l’ensemble des crises humanitaires, mais les contraintes économiques mondiales font comprendre qu’il ne sera jamais possible de répondre à l’intégralité des besoins, selon des analystes.

Avec le Covid-19, le nombre de personnes ayant besoin d'une aide humanitaire dans le monde a atteint un nouveau record -en hausse de 40% en une année-.

L’ONU et ses partenaires visent à aider 160 millions de personnes parmi les plus vulnérables qui font face à la faim, aux conflits, déplacements et conséquences du changement climatique et de la pandémie de Covid-19.

Les organisations humanitaires locales et internationales se tiennent prêtes à sauver des vies ainsi qu’à répondre aux besoins liés à la santé mentale.

Mais les budgets de l’aide humanitaire connaissent des difficultés alors que l’impact de la pandémie mondiale continue de s’aggraver. Elle a provoqué une crise économique et humanitaire, ainsi qu’une crise en matière de sécurité et de droits de l’Homme.

La résolution des crises ne repose pas uniquement sur les organisations humanitaires mais avant tout sur les Etats et gouvernements concernés, premiers responsables des opérations de secours et d’assistance auprès des populations dans le besoin.