L'Inde a enregistré dimanche plus de 20.000 nouveaux cas d'infection au nouveau coronavirus pour la quatrième journée consécutive, a annoncé le ministère de la Santé, avec 20.528 cas ces dernières 24 heures, portant le total à 43.750.599. Le nombre de cas actifs s'élève à 143.449. Le pays a également enregistré 49 décès dus à la Covid-19 au cours de la période considérée, ce qui porte le nombre total de décès à 525.709 depuis le début de la pandémie, a indiqué le ministère de la Santé, qui fait état d'un taux de positivité journalier de 5,23% et d'un taux de positivité hebdomadaire de 4,55%. La même source a fait savoir qu'à ce jour, 43.081.441 personnes s'étaient rétablies, dont 17.790 au cours des dernières 24 heures. La couverture cumulative de la vaccination contre la Covid-19 dans le pays se rapproche de 2 milliards de doses, 1.999.889.097 doses ayant été administrées en date de dimanche matin, a-t-on affirmé.La détection du sous-variant BA.2.75 d'Omicron, plus contagieux, qui a commencé à gagner du terrain en Inde, inquiète les responsables sanitaires.