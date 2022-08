Huit étudiants Algériens ont pris part à la la cérémonie d'ouverture de la première édition de Huawei "Seeds For the Future (SFTF) Alumni Reunion- North Africa 2022" organisée en Tunisie. L'événement de trois jours, a vu la participation de plus de 80 anciens étudiants et participants du programme SFTF de 21 pays africains, dont, l'Algérie avec 8 étudiants.Intervenant lors de cet évènement, le Vice-Président exécutif de Huawei chargé de la Région North Africa, Phillipe Wang a estimé que "SFTF n'est pas seulement un simple programme académique, mais, selon lui, c'est un pont qui traverse toutes les frontières du monde pour construire un avenir meilleur et plus prospère pour les générations à venir".

Cette première réunion des alumni était une occasion pour les anciens participants de Seeds For The Future venus de 21 pays pour participer aux conferences interessantes, leur permettant ainsi, de s'inspirer les uns les autres pour créer un avenir meilleur. Seeds for the Future, est un projet initié par Huawei depuis 2008, et assure la formation des étudiants en TIC à travers le monde, visant le développement des talents locaux dans le domaine des TIC. Ce projet a permis à Huawei de s'associer à plus de 400 universités et a changé la vie de plus de 30 000 étudiants dans le monde. SFTF est le programme phare de Huawei en matière de RSE (responsabilité sociale des entreprises. En Algérie, le programme a été lancé en 2014 après la signature d'une convention avec les Instituts de Télécommunications d'Eucalyptus et d'Oran sous la tutelle du Ministère de la Poste et des technologies de l'information et de la communication. Ainsi, plus de 90 étudiants brillants ont bénéficié de ce programme de formation en Chine et en Algérie.