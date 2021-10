La première édition du concours national de la robotique qui a vu la participation de plus de 500 innovateurs de différentes wilayas du pays s'est clôturée, samedi soir à Alger, avec la distinction de trois équipes composés de talentueux jeunes, de Skikda, Sétif et de Constantine, qui ont pu concevoir des robots distingués utilisés dans les différents domaines industriels, énergétiques et agricoles.

La 1e place a été remportée par l'équipe "Sarpros" de la wilaya de Skikda, composée de jeunes âgés entre 19 et 25 ans. La 2e place est revenue à l'équipe "Edhia" de la wilaya de Sétif et qui est composée de jeunes âgés entre 12 et 18 ans. Quant à la 3e place, elle a été remportée par l'équipe de "Forsane technologia Moumayaz", issue de la wilaya de Constantine.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie de la connaissance et des startups, Yacine El-Mahdi Oualid, ainsi que la ministre de la Culture et des Arts, Wafa Chaâlal ont supervisé la cérémonie de distribution de prix d'encouragement symbolique à ces innovateurs, d'une valeur oscillant entre 50.000 DA et 150.000 DA.

Dans son allocution lors de la cérémonie de distinction relative à ce concours organisé par la startup "Techmology", M. Yacine El-Mahdia valorisé l'organisation de tels concours qui mettent en exergue les capacités innovantes du jeune algérien dans le domaine technologique et l'économie de la connaissance.

Le ministre délégué a affirmé que son secteur sera d'un appui fort à ces innovateurs, en vue de la concrétisation de leurs projets sur le terrain, et ce, à l'effet de bâtir une économie des connaissances et d'appliquer les nouvelles technologies.

Mme Chaâlal a appelé, à son tour, " les entreprises économiques à accompagner de telles initiatives qui stimulent l'innovation, soutiennent l'économie nationale et permettent de se mettre au diapason du développement escompté et du développement durable".

Pour la ministre, l'investissement dans ces industries innovantes par les jeunes se veut le choix idoine et efficace à l'ére de la technologie, de la communication et de l'économie de la connaissance, ajoutant que le Gouvernement a donné la priorité à la promotion de l'industrie de l'intelligence dans le but de développer l'économie de la connaissance.