La wilaya d'El Tarf a réalisé une production d'environ 1.390 quintaux de laine, dans le cadre de la saison de tonte des ovins 2021-2022, a-t-on appris mardi, auprès de la direction locale des services agricoles (DSA).Dans une déclaration à l'APS, Mme Rym Messif, chef du service des statistiques auprès de la direction des services agricoles de la wilaya d'El Tarf a indiqué que la production de laine dans cette wilaya a connu une "nette baisse", par rapport à celle enregistrée lors de la dernière saison laquelle a connu une production de plus de 1.840 quintaux (qx).Selon Mme Messif, la production de laine a ainsi régressé de 32% par rapport à la saison écoulée, rappelant dans ce contexte que le rendement de la production au titre de la saison de tonte des ovins, entamée le mois de mai pour se poursuivre jusqu'au mois de juillet, au plus tard, est évalué entre 1,5 et 2 kg/unité.