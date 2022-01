Autant le savoir. Comme chez le dentiste lorsqu'il approche du nerf. Plus la pandémie du coronavirus avance et plus ça va faire mal. Mais est-ce une raison pour quitter le fauteuil?

Certains se lèvent déjà, posent un pied à terre pour s'en aller. Les vaccino-trouillards. On peut les comprendre si l'affaire ne concernait que leurs simples personnes. Mais un non-vacciné représente une sérieuse menace de contamination pour sa famille et son entourage immédiat, voire toute la société. Timide et sans relief, la campagne de vaccination entamée en février dernier par le ministère de la Santé a été un cuisant échec. Le scepticisme des Algériens a été conforté par la puissante dose de rumeurs aussi insensées qu'invraisemblables: Risque de stérilité, composition non halal des vaccins... La défiance des Algériens tient ainsi à des raisons parfois «fantaisistes». Selon les chiffres officiels, seuls 15% de la population sont vaccinée. Maigre bilan qui nous éloigne des 25 millions nécessaires pour se prévaloir d'une immunité collective. Depuis plusieurs jours, le Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie alerte sur l'imminence d'une quatrième vague et multiplie les appels à la vaccination. Le variant Omicron redouble de férocité, les contaminations, qui repartent à la hausse avec une moyenne officielle de 400 cas quotidiens, inquiètent. Ce qui inquiète davantage le corps médical est que le pic de la quatrième vague est loin d'être atteint. Que vaut le pass vaccinal officiellement instauré par les autorités? Est-il le moyen idoine pour contraindre les Algériens à se résoudre, enfin, à la vaccination? Il est scientifiquement établi que les pandémies ne meurent pas, elles s'estompent, mais ce n'est pas ce qui va se produire du moins en cette année 2022. Car la situation risque toujours de basculer en cas d'apparition d'un nouveau variant dangereux, ce qui n'est pas exclu puisque nous sommes face à un virus qui mute continuellement. N'est-ce pas que les épidémiologistes et autres spécialistes en la matière restent très attentifs à de nouveaux variants susceptibles de mettre à mal l'immunité gagnée grâce aux vaccins? Cette perspective augure un échec cuisant pour les non-vaccinées exposés à la mort. Le dernières études scientifique donnent froid dans le dos: elles estiment qu'environ 16 millions de personnes vont périr dans le monde en raison de cette pandémie De ce fait, de plus en plus de personnes vont succomber au Covid, non pas parce qu'elles sont vieilles et infirmes, mais aussi parce qu' elles ne sont pas vaccinées. Hélas! Des vies seront encore perdues, des familles ruinées. La Covid est loin d'être derrière nous.