Au cours du 8e séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique, à Oran, les participants ont été unanimes pour souligner que l'Algérie, qui a beaucoup souffert du fléau du terrorisme, a acquis une expérience reconnue qu'elle entend partager avec les pays africains confrontés à ce défi. Convaincus de la «grande importance de cette rencontre», ils ont plaidé pour une nécessaire coordination des efforts et des discours, de façon à permettre à l'Afrique de «parler d'une seule et même voix», notamment au sein du Conseil de sécurité de l'ONU où sa position doit être plus affirmée et plus conséquente. Le ministre angolais n'a-t-il pas raison de rappeler que, dans cette instance onusienne, ce sont environ 70% des dossiers qui concernent l'Afrique, ses périls et ses aspirations. D'où l'impérieuse obligation de revoir les méthodes et les positions qui demandent à être concertées car, seule, une organisation unitaire et affirmée permettra d'afficher, au regard de la communauté internationale, un son de cloche africain exigeant.

Mais cette exigence doit commencer au sein du Conseil de paix et sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) où les manoeuvres sournoises et les tentatives de division ne manquent pas. Dernière opération en date, l'ambition du Makhzen d'y pénétrer pour faire prévaloir ses thèses expansionnistes et celles de son allié militaire, l'Etat hébreu dont on observe les exactions contre le peuple palestinien, chaque jour que Dieu fait. De là à imaginer un coup sévère au CPS qui oeuvre à l'avènement d'une Afrique sûre, pacifique et solidaire et non d'un continent dépecé, au gré des appétits des anciennes puissances coloniales et de leurs Etats affidés, il n'y a qu'un pas. Pour prétendre partager les principes et les objectifs du CPS attaché au texte fondateur de l'UA, à la gestion impartiale des crises, au parachèvement de la décolonisation et au respect des droits de l'homme, sans lesquels il n'y a pas une véritable politique de développement durable, il faudrait, d'abord, souscrire aux conditions. Or, ce qui se passe, depuis quelques jours, des mois et des années, au Maroc et au Sahara occidental illégalement occupé, prouve que le but du Makhzen est de faire entrer le loup dans la bergerie, et rien de plus. Le continent a cruellement besoin, en ces temps de crises multiples et difficiles, d'être puissamment entendu, incarné par un porte-parole de premier plan, capable d'influer sur le double plan continental et international, et d'y faire entendre le message nouveau des peuples africains qui ont soif de justice et de liberté.