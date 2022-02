Où va la Libye? Prise au piège de la fracture entre l'Est et l'Ouest dont les factions se disputent le pouvoir, au prix d'une guerre qui a brutalisé la capitale, le pays a paru en mesure de voir le bout du tunnel, en décembre 2021, avec la feuille de route adoptée par le Forum de dialogue politique soutenu par l'ONU et le volontarisme du comité militaire 5+5. Mais très vite, les dissensions ont rebondi avec l'organisation des élections générales, notamment la présidentielle pour laquelle les mêmes protagonistes se sont précipités sur la ligne de départ, créant des «problèmes techniques et juridiques» qui ont eu raison de la Haute commission électorale. Ces jours derniers, la Chambre des représentants, siégeant à Tobrouk et dirigée par Aguila Saleh qui en avait pris congé pour postuler à la présidentielle, n'a pas hésité à opérer un coup de force contre le Premier ministre de transition, Abdelhamid Dbeibah, au motif que sa mission «a pris fin avec l'échec des élections». Un deal surprenant a été conclu avec l'influent ex-ministre de l'Intérieur, Fathi Bachagha «élu» par les députés comme nouveau Premier ministre intérimaire. Dbeibah, lui, a rejeté ce vote, affirmant qu'il ne cédera le pouvoir qu'à un «gouvernement sorti des urnes». Du coup, voilà la Libye confrontée au dilemme de 2014 et 2016, lorsque deux Premiers ministres rivaux étaient sur le pont. En outre, il y avait une guerre civile dont le FDPL a tourné la page. Le retour à un imbroglio institutionnel n'est pas de bon augure et la démonstration est faite: la seule motivation des responsables actuels, à l'Est comme à l'Ouest, est bien de conserver leur poste et leurs privilèges, quitte à torpiller le processus de sortie de crise, chaque fois qu'une lueur d'espoir se manifeste aux yeux du peuple libyen, impatient de retrouver la paix, la sécurité et sa souveraineté effective. Plus d'un an après les pourparlers de Genève, le pays retourne à la case départ, en ce sens que ce qui divise est plus important que ce qui unit: une loi électorale contestée, des candidatures controversées, des tensions et des menaces sur le front politique, comme le mitraillage du convoi de Dbeibah en guise de coup de semonce, tout cela prouve que le processus de transition est allé droit dans le mur. Les élections dont on croyait dur comme fer qu'elles allaient sortir la Libye de l'ornière et l'affranchir des ingérences étrangères sont reportées aux calendes libyennes.