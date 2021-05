En Tunisie, les médecins, médecins-dentistes et pharmaciens de la santé sont en grève durant les 3, 4 et 5 mai courant, après l'échec de la réunion de négociation, tenue dimanche avec les représentants du gouvernement. Pour leur syndicat, il y a eu un manque de sérieux dans le traitement des revendications professionnelles et l'autorité de tutelle a sous-estimé l'infrastructure sanitaire, «au bord de l'effondrement». La révision du décret gouvernemental 341 du 10 avril 2019, fixant le cadre général du régime des études et des conditions d'obtention des diplômes, la création d'une prime des pandémies et la titularisation des médecins temporaires, sont les principaux points de discorde. Toujours selon le syndicat, la grève concerne tous les médecins exerçant dans les centres de santé, les hôpitaux locaux et régionaux ainsi que les centres hospitalo-universitaires, les médecins spécialistes de la santé publique et les médecins dentistes, pharmaciens et médecins temporaires, contractuels et contrôleurs. Ce qui signifie une paralysie totale de tous les services de santé tunisiens, y compris les structures chargées de la vaccination contre le coronavirus et le prélèvement d'échantillons. Seuls échappent au mouvement les services des urgences et de dialyse, arborant un brassard rouge, pendant la grève. Au Maroc, ce sont les infirmiers et techniciens de santé (MITSAM) qui promettent un second mouvement de grève nationale pour les 25 et 26 mai, assorti d'un sit-in de protestation régional et provincial pour dénoncer la situation du secteur de la santé publique. Les 29 et 30 avril dernier, ils avaient effectué une première grève nationale dont étaient exemptés les services d'urgences et de réanimation, grève qui a culminé avec la commémoration du 1er Mai durant laquelle la corporation s'est singularisée avec ses propres mots d'ordre. Ces débrayages interviennent dans des circonstances particulières, dues à la crise sanitaire que traversent les deux pays. Ceux-ci font, en effet, face à une pandémie aggravée par les variants du nouveau coronavirus, rendant la situation des professionnels de la santé «insoutenable et intolérable». Les pays les plus affectés en nombre de cas d'infection sont l'Afrique du Sud, le Maroc, la Tunisie, l'Egypte et l'Ethiopie,selon le CDC. L'Afrique du Sud déplore 51.110 décès, le plus lourd bilan à ce jour sur le continent, suivie par l'Egypte (11.169) et le Maroc (8.712) et la Tunisie lui emboîte le pas. Dans un cas comme dans l'autre, ce sont deux peuples frères qui souffrent et font face à une véritable tragédie.