Voilà sept ans que les accords de paix issus du processus d'Alger ont été signés à Bamako par le gouvernement malien et les dirigeants membres de la Coordination des mouvements de l'Azawad (CMA), mettant fin à des années de crise plus ou moins larvée et à une montée des périls qu'est venu aiguiser le fléau du terrorisme, nourri par une série de trafics lucratifs. Non seulement, il a mis fin aux affrontements et ramené la paix dans la région nord du Mali voisin mais le processus d'Alger a pris une dimension encore plus salvatrice dans la mesure où il a assuré la sauvegarde de l'unité, de l'intégrité et de la souveraineté du peuple malien, malgré l'ampleur des difficultés et des défis auxquels il reste confronté. Sorti d'une léthargie certaine, avec la relance volontariste du comité de suivi que préside la médiation onusienne conduite par l'Algérie, le processus vient, coup sur coup, de bénéficier de deux conclaves, depuis janvier dernier, tant la sortie de crise importe aussi bien pour les pays voisins de la région sahélienne et de la Cédéao que pour la communauté internationale. Faut-il souligner l'ampleur des attentes et des frustrations persistantes comme on vient de le relever, voici quelques jours à peine, avec les déclarations de certains membres de la CMA légitimement inquiets de la lenteur que l'accord enregistre dans sa mise en oeuvre. L'Algérie n'a pas manqué de donner de la voix et d'exhorter non seulement au respect des dispositions mais, aussi et surtout, au rythme d'application des mesures convenues et, en ce sens, il convient de saluer l'engagement des autorités de transition maliennes qui voient dans la gestion active du processus une réelle opportunité pour faire bouger les lignes, aplanir les résistances et les divergences afin de promouvoir, plus vite et plus fort, l'esprit et la lettre de l'accord qui constituent une des clés essentielles pour sortir le pays de la crise sécuritaire à laquelle il est encore confronté. Sept ans sont passés au cours desquels on a assisté à un tango porteur de syndrome chaotique au point que des voix se sont élevées au sein de la CMA pour agiter le spectre de la division mais la volonté et la détermination de l'Algérie sont telles qu'elles ont permis encore au Mali de surmonter une nouvelle épreuve au moment où il a cruellement besoin de panser les blessures du terrorisme. Mus de bonne foi et de sincère conviction, les protagonistes doivent désormais conjuguer leurs efforts pour bâtir une concorde pleine et entière et sceller une réconciliation qui sera la meilleure arme face à un terrorisme persistant.