Grande victoire diplomatique pour l'Algérie et début de solution pour la crise malienne qui n'a que trop duré. Réuni, le 14 janvier dernier, sur la situation au Mali et dans la région du Sahel, le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA), a adopté la proposition faite par l'Algérie. «Le plan» initié par le président Abdelmadjid Tebboune prônait, notamment le retour à l'ordre constitutionnel dans un délai approprié et réalisable, ne dépassant pas 16 mois. Pour Alger, c'est la seule issue pour parvenir à une sortie de crise qui tienne compte des exigences internationales et des aspirations du peuple malien. Recevant, le 6 janvier dernier, une délégation malienne de haut niveau, Abdelmadjid Tebboune a suggéré aux autorités de la transition au Mali, de faire de l'année 2022, celle de l'instauration d'un ordre constitutionnel. Tout en mettant en garde contre les conséquences politiques et sécuritaires que peut avoir toute transition longue, comme envisagée par la partie malienne, l'Algérie a plaidé pour un dialogue réaliste avec la Cédéao. Aussi, Tebboune a-t-il estimé raisonnable une période de transition d'une année, que seules des considérations impérieuses d'ordre sécuritaire, financier ou matériel pourraient étendre de quelques mois. «Le plan Tebboune», ainsi adopté par le Conseil de paix et de sécurité de l'UA, vient confirmer le rôle d'acteur majeur que joue l'Algérie dans la région du Sahel. La diplomatie algérienne s'est toujours distinguée par la constance de ses positions et la performance de ses actions. Des atouts qui, non seulement forcent le respect, mais lui ont conféré, également, un rôle de premier rang dans la résolution des crises et des conflits. Ce qui a fait de l'Algérie un pays exportateur de paix et de stabilité et défenseur sans réserve des Mouvements de libération et des causes justes.

Audible et respectée dans le concert des nations, l'Algérie affirme avec poigne ses ambitions politiques et géostratégiques. Le chef de l'État l'a souligné à plus d'une occasion: il entend orienter l'action diplomatique algérienne vers la défense des intérêts de la Nation, la contribution à la sécurité et la stabilité régionales et le renforcement des liens avec l'Afrique et le Monde arabe. Joignant l'acte à la parole, Abdelmadjid Tebboune, a décidé de la création de sept postes d'Envoyés spéciaux, chargés de conduire l'action internationale de l'Algérie sur sept axes d'efforts essentiels reflétant ses intérêts et ses priorités. Il s'agit du Sahara occidental et du Maghreb, des questions de sécurité internationale, des questions africaines, de la présidence du Comité de suivi de l'application de l'accord d'Alger sur la paix au Mali, la communauté nationale à l'étranger, la diplomatie économique, les pays arabes et les grands partenariats internationaux.