De tout temps, les crises et les guerres ont toujours été les moteurs de l'Histoire. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, un ordre impérialiste a été imposé, et la pax americana a régné sur le monde, bon gré mal gré. Entre-temps, le projet sioniste appuyé par le Royaume-Uni dès 1917, est conclu par le MAE britannique Balfour qui, trente ans plus tard, a inventé l'Etat hébreu, en 1947. Si, à sa naissance, l'ex-URSS n'était qu'un rival appelé à s'effacer rapidement, tel n'était plus le cas en 1945 et la victoire contre le nazisme pour laquelle les pays soviétiques ont payé un prix exorbitant, a conduit les Etats-Unis et leurs alliés occidentaux à faire de l'Etat hébreu leur base avancée au Moyen-Orient pour le contrôle des richesses pétrolières, entre autres.

Mais le XXIème siècle est porteur d'une nouvelle dynamique, au vu des bouleversements en Europe de l'Est et en Asie. C'est une opportunité géopolitique sans pareille que le Monde arabe et le continent africain doivent saisir afin de construire l'émancipation et la sécurité dont leurs peuples ont besoin. L'Algérie n'a jamais cessé de réclamer un ordre international plus juste, depuis les années 70, et elle a agi pour cela, à l'avant-garde du Mouvement des Non-Alignés et de l'Union africaine. De ce fait, elle demeure le porte-étendard de la cause palestinienne, redevenue, grâce au savoir-faire et à l'action soutenue de notre diplomatie, la question centrale de la Nation arabe au cours du 31ème Sommet d'Alger. Celui-ci s'est transformé en un Sommet international, avec la présence remarquée des présidents du Mouvement des Non-Alignés, de l'Union africaine, de l'OCI et celle, plus que pertinente, du secrétaire général de l'ONU, avec un ordre du jour axé sur l'unité des rangs, le droit sacré du peuple palestinien à un Etat avec El Qods-Est pour capitale et l'action socio-économique commune face aux conséquences des crises en Ukraine et en Asie. Le vibrant appel du président Tebboune à surmonter les handicaps qui ont grevé l'initiative arabe, dans de nombreux domaines, restera gravé dans l'histoire de la Nation arabe, aujourd'hui à un tournant majeur de son destin. Il a exhorté peuples et dirigeants à reprendre confiance en leurs potentialités et en leur devenir commun, face à toutes les adversités. Il les a encouragés à rechercher la solution aux crises internes, dans leur cercle circonscrit, loin des ingérences extérieures toujours néfastes parce qu'intéressées. En ce sens, une page nouvelle s'est écrite hier, avec une unanimité prometteuse pour le peuple palestinien, les peuples arabes et les peuples africains, à jamais solidaires.