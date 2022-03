Madrid se retrouve, du fait de sa tentative de «protéger» les enclaves de Ceuta et Melilla contre les assauts répétés de milliers de migrants poussés par le Makhzen, dans ses petits souliers. Le chef du gouvernement Pedro Sanchez se découvre, désormais, assailli de toute part, lui qui croyait que le deal conclu avec le royaume marocain demeurerait «secret». Mais sa lettre d'intention est promptement apparue sur la place publique tant le royaume marocain aura trouvé l'occasion trop belle pour ne pas l'exploiter. À croire que Sanchez connaît vraiment mal son incurable voisin, alors que l'histoire fourmille de mille et une trahisons que d'autres peuples ont subies avant lui. La dernière en date est celle dont souffre le peuple sahraoui, spolié de son droit à l'autodétermination malgré les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et le droit international dit et redit par la Cour de justice européenne. Le Makhzen n'a cure de cette légalité, lui qui a déjà renié son propre engagement lors de la signature du cessez-le-feu avec le Front Polisario, en 1991, et n'hésite guère à faire comme si l'invasion d'un territoire non autonome doit relever du fait accompli et s'imposer, bon gré mal gré, à la communauté internationale. Connu pour acheter les consciences et pratiquer le chantage, y compris envers les États, le royaume marocain s'est enhardi, depuis la «normalisation» avec l'entité sioniste monnayée par l'ancien président américain Donald Trump, jusqu'à oser dicter ses «conditions», non seulement à l'Espagne et à l'Union européenne mais, également, à des organisations régionales et internationales pour maintenir un statu quo dont il tire un immense profit. L'exploitation effrénée des ressources sahraouies et marocaines ne contribue en rien au bien-être du peuple marocain, dont les cris de détresse sont entendus depuis de nombreuses semaines, alors que la crise socio-économique atteint une ampleur inquiétante. Le peuple sahraoui en est spolié de la même manière que le furent, avant lui, tous les peuples colonisés, taillables et corvéables sans merci. Il n'empêche, sa résistance est toujours de mise et il n'entend en aucune manière renoncer à son droit légitime, consacré par les instances onusienne et africaine. Celles-ci ont, aujourd'hui, l'opportunité de mesurer, comme il se doit, les intentions réelles et persistantes du Makhzen qui croit, plus que jamais, piétiner impunément le droit international et bafouer les décisions aussi bien de l'ONU que de l'UA, encouragé en ce sens par son allié sans masque qui s'emploie à transformer la région maghrébine et sud-européenne en une nouvelle poudrière.