Les pourparlers entre délégations russe et ukrainienne pour mettre fin au conflit semblent avoir progressé, au cours des dernières heures, avec la question d'un statut de neutralité observé par Kiev qui dit renoncer à sa demande d'adhésion à l'Otan, raison principale de l'intervention militaire déclenchée par Moscou. Hier, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est intervenu devant le Congrès américain alors que le président Joe Biden venait de confirmer l'octroi à l'Ukraine de 800 millions de dollars supplémentaires en guise d'assistance sécuritaire. Pendant des semaines, Kiev a réclamé en vain le bouclier de l'Otan ainsi que des livraisons d'armement lourd mais Washington a écarté ces options qui impliquent un grave dérapage du conflit dès lors que le président Poutine a mis en garde les cobelligérants. Au 21e jour des combats dont il est clair qu'ils visent, avant tout, à épargner la population civile tout en resserrant l'étau sur les dirigeants pro atlantistes ukrainiens, la neutralité de l'ex-République soviétique pourrait se faire sur le modèle de la Suède et de l'Autriche. C'est du moins le compromis que les négociateurs russes et ukrainiens «discutent actuellement», a déclaré hier le porte-parole de la Présidence russe, Dmitri Peskov. Le MAE Sergueï Lavrov a également confirmé la donne, ajoutant qu' «il y a des formules très concrètes qui, je pense, sont proches d'un accord» même si les pourparlers «ne sont pas faciles» du fait que le chef de la délégation ukrainienne maintient un «rejet par Kiev du modèle suédois ou autrichien», tout en réclamant à la Russie «des garanties absolues de sécurité». On le voit, les positions ont beau devenir plus «réalistes», mais il leur faudra encore beaucoup de temps pour parvenir à un accord dans l'intérêt des deux parties. Le renoncement du président Zelensky à toute adhésion à l'Otan, une ambition sans cesse avancée au cours des mois précédents, ouvre la voie à un consensus a minima mais il reste encore bien du chemin à parcourir pour que les exigences de Moscou en matière de sécurité trouvent leur satisfaction réelle. Et c'est pourquoi les opérations des forces russes vont se poursuivre dans les jours prochains, alors que plus de 3 millions d'Ukrainiens sont sur le chemin de l'exode et que la capitale elle-même, forte de 3,5 millions d'habitants avant le début du conflit, n'en compte plus que la moitié. L'encerclement de Kiev, de jour en jour plus serré, va lourdement peser sur les négociations ainsi que sur le destin de l'Ukraine.