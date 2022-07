La Russie,la Chine et plus généralement les Brics font peur à l'Occident. C'est un fait indéniable. Dans l'entreprise de contrôle de la planète lancée par les Etats- Unis et ses alliés, un «oubli» risque de coûter très cher à l'hyper puissance américaine. En minimisant la puissance de «l'Ours» russe, Washington pensait le mettre à genoux par le truchement de sanctions économiques. Mais à en voir les effets sur les pays de l'Union européenne, l'Oncle Sam est forcé de constater que son évaluation du degré de résistance de Moscou est très loin de la réalité. Il est devenu clair, après plusieurs mois de guerre sur le flanc est de l'Europe, que la Russie ne joue plus au chat et à la souris, comme le font d'autres puissances mineures avec le clan de l'Ouest. Ce pays est désormais passé de l'autre côté de la barrière et affiche une détermination à ne pas se laisser dominer par l'Otan. Il dispose, pour tenir à distance l'Alliance atlantique l'arme de dissuasion absolue. Il est très difficile aux Etats- Unis de lui dicter quoi que ce soit. Et les évènements le prouvent au quotidien.

Ainsi, ce grand pays, à cheval entre l'Europe et l'Asie, est en train de redessiner la carte de la géopolitique mondiale. À bien observer l'agitation de l'Occident, l'on déduit que toutes les méthodes pour stopper la Russie ont été épuisées. Les quelques mois qui vont suivre seront, à n'en pas douter, celles de la transition dans le discours et les actes des Américains. Ils finiront par admettre la réalité et négocieront avec Moscou une redistribution des cartes à l'échelle mondiale. Et pour cause, leurs principaux alliés ruent dans les brancards. L'euro en chute libre, l'inflation galopante et les pénuries d'énergie et de matières premières qui pointent à l'horizon finiront par mettre à genoux une Europe sous domination totale des USA.

Dans l'équation ukrainienne, l'on peut d'ores et déjà désigner les grands perdants. Ce ne seront pas les Russes et encore moins les Américains, dont le dollar a nettement repris de la vigueur. Au même titre que les Libyens, les Syriens et autres peuples qui ont eu le malheur de figurer dans l'agenda stratégique des Etats-Unis, les Européens, d'est en ouest, sont actuellement en train de payer la facture de l'expansionnisme US. D'ailleurs cette même facture, ils la payent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. La guerre froide et toutes les sous-guerres qu'elle a engendrées, ont servi les intérêts américains. Cet énième conflit au coeur de l'Europe aurait pu ne pas avoir lieu. Mais comme les Européens ne décident de rien...