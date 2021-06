Voilà plus de deux ans, maintenant, que la politique agressive du Maroc au Sahara occidental a contraint l'ONU à une gestion virtuelle du dossier sahraoui, dernière colonie en Afrique. Deux ans que l'ancien envoyé spécial Horst Kohler a démissionné, en mai 2019, et que le royaume marocain multiplie les faux-fuyants pour poursuivre l'exploitation forcenée des richesses du peuple sahraoui, avec la complicité de certains pays, malgré leur «adhésion» aux résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Le processus de négociation étant «suspendu», le Makhzen n'hésite plus à tenter le diable, depuis que l'ancien président américain Trump et son administration ont reconnu la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental contre une normalisation honteuse avec l'Etat sioniste. Son successeur Joe Biden prend tout le temps qu'il faut pour reconsidérer ce qui fut un véritable coup de couteau dans le dos de la diplomatie américaine, malgré les appels pressants de nombreux membres du Congrès, aussi bien démocrates que républicains. Parallèlement à ce temps de réflexion qui doit, un jour ou l'autre, prendre fin au bénéfice d'une position sans ambiguïté, d'autres appels n'ont pas cessé, à l'adresse des Nations unies, et singulièrement du Conseil de sécurité, pour la désignation d'un nouvel émissaire au Sahara occidental, en vue de relancer le processus, conformément à ses «résolutions pertinentes» et à la décision de la IVème Commission de l'Assemblée générale sur le statut du territoire, «en attente de décolonisation». Le secrétaire général de l'ONU a, lui aussi, fait traîner les choses en longueur, prétextant la difficulté de trouver l'oiseau rare pour débloquer la situation, alors que ce n'est un secret pour personne que le blocage résulte, encore une fois, une fois de plus, de la procédure dilatoire qu'impose, sans relâche, le royaume marocain. Non content de mettre à mal le processus de paix onusien, le Makhzen s'est enhardi jusqu'à «menacer», ouvertement, l'Allemagne, puis l'Espagne, l'une parce qu'elle a exprimé son rejet de la décision de Trump, et l'autre parce qu'elle tardait à adopter cette même décision! Un comble. Dire que, depuis de très nombreuses années, ces pays et l'Union européenne versent des sommes conséquentes au royaume pour «surveiller» la porte d'accès à l'Europe. Le Front Polisario a répondu favorablement, le 29 avril dernier, à la proposition onusienne de nommer Staffan de Mistura comme nouvel envoyé personnel pour le Sahara occidental, tandis que le Maroc, pays occupant au mépris du droit international, s'arroge, de nouveau, un droit de refus qui place la communauté internationale face à un cruel et étrange dilemme. Le Makhzen est-il, à ce point, au-dessus du droit international, et cela en toute impunité?