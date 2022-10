Parmi les multiples dossiers qui figurent à l'ordre du jour du 31e Sommet ordinaire de la Ligue arabe, on trouve la question centrale de la Palestine et les crises qui affectent, depuis des années, la Libye, le Liban, la Syrie, le Yémen, le Soudan et d'autres pays membres. Mais il n'y a pas que cela. Un sujet, secondaire en apparence mais en réalité primordial, concerne la place et le rôle des États membres face aux bouleversements géostratégiques qui sont en train de modifier, durablement, les rapports de force à l'échelle planétaire. On ne sait si le débat a déjà commencé mais tout prête à croire que l'organisation est loin d'esquisser une quelconque prospective, à cet égard. Quant à élaborer une feuille de route, bien malin qui osera prétendre que la discussion est ouverte. Pourtant, les changements structurels se bousculent un peu partout, le pétrole et ses dérivés commencent à être largués au profit d'une industrie automobile électrique et, aux insuffisances économiques de la sphère arabe, s'ajoute, depuis longtemps, une piètre ambition culturelle. En Asie, la concurrence est rude, aussi bien dans le domaine de la production pharmaceutique que dans ceux de l'espace ou des technologies de la communication. Les choses vont vite, très vite. Et dans le Monde arabe, à quelques exceptions près, on observe une profonde léthargie qui relève presque de la fatalité. La raison? Chaque pays navigue à vue, seul et méfiant envers les autres, ce qui rend la tâche facile aux puissances étrangères imposant leur mainmise et leur diktat, sur presque tous les plans. Depuis des décennies, le Monde arabe ne reçoit que 1,5% des flux de capitaux dans le monde. Quant aux IDE intra-muros, ils sont également insignifiants. Le virus géostratégique qui a été inoculé à l'ensemble de la région arabe détermine sa porosité et sa tendance à demeurer pieds et poings liés, face à l'arrogance des entités hostiles qui veillent à anéantir ses velléités d'émancipation. C'est, d'ailleurs, le même phénomène dont soufre le continent africain, preuve qu'on n'est pas, là, face à un jeu de hasard mais bien à une politique prédéterminée. L'aura diplomatique et politique dont bénéficie l'Algérie, ici et là, lui permet de battre la campagne pour aiguiser les consciences et stimuler un réveil arabo-africain, capable d'un diagnostic sans complaisance et d'une introspection lucide. Tel est le prix pour guérir les blessures infligées par le colonialisme et prétendre à une place de choix dans le concert des nations.