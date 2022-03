Tambour battant, les puissances occidentales ont martelé l'exigence de solidarité avec l'Ukraine, confrontée à l'intervention de la Russie pour des raisons légitimes de sécurité, depuis que l'Otan a investi la plupart des pays de la région, notamment les Républiques de l'ex-URSS. Mais on se souvient du traitement réservé aux étudiants africains, arabes et indiens, au niveau des postes frontières de ces mêmes pays qui se disent les «boucliers» de Kiev. Une situation qui a nourri des milliers de commentaires sur les réseaux sociaux et qui a même poussé l'Union africaine et la Ligue arabe à s'alarmer de certains comportements racistes. Le constat a été mis en évidence, samedi dernier, par deux États stratégiques du Golfe, le Qatar et l'Arabie saoudite, malgré les pressions exercées de toutes parts. Doha et Riyadh ont «regretté» le manque d'intérêt manifesté aux conflits qui ont ravagé le Monde arabe et, notamment le Moyen-Orient, durant des décennies. Très courtisés, en ces temps de crise, pour leurs richesses en hydrocarbures, les deux pays ont la sagesse de rester en marge du conflit, privilégiant les principes édictés par la charte des Nations unies. Européens et Américains s'emploient à leur arracher, l'un parce qu'il figure parmi les principaux exportateurs de gaz au monde et l'autre parce qu'il est le principal fournisseur de pétrole brut, des engagements sur une augmentation conséquente de leur production. L'Arabie saoudite qui s'en tient aux décisions de l'OPEP + montre la voie. Et le ministre des Affaires étrangères du Qatar, Mohammed ben Abderrahmane Al-Thani de s'insurger: «La souffrance humanitaire que nous voyons en Ukraine (...) existe dans beaucoup de pays de cette région, depuis des années...Nous n'avons jamais vu de réponse internationale pour répondre à ces souffrances», a-t-il martelé, au cours d'une table ronde, au Forum de Doha, déplorant «la brutalité contre le peuple syrien, les Palestiniens, les Libyens, les Irakiens, les Afghans» et bien d'autres encore. Serait-ce, enfin, le «signal d'alarme» dont l'Occident a besoin pour procéder à son autocritique et pour qu'il prenne en considération ces «souffrances» infinies dont il porte, presque toujours, l'entière responsabilité? Le fait que le MAE saoudien a totalement partagé la position de son homologue qatari devrait interpeller les consciences occidentales, tant «l'engagement de la communauté internationale pour l'Ukraine, par rapport à celui attendu par les peuples du Monde arabe, est bien différent». Et Fayçal ben Farhane a raison de dire aux responsables américain et européen, présents à ses côtés: «Vous devriez avoir un meilleur dialogue avec le reste de la communauté internationale.».