La Libye accueille, aujourd'hui, la Conférence ministérielle internationale sur «l'Initiative de stabilité» qui verra la participation des membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, de l'Allemagne, de l'Algérie et d' autres pays voisins, ainsi que d'une quinzaine de pays concernés, ou intéressés, par la question. Seront, également, présentes l'Union africaine, la Ligue arabe, l'Union européenne et des organisations internationales et régionales. S'adressant au comité préparatoire, il y a quelques jours, le Premier ministre libyen, Abdelhamid Dbeibah, l'avait exhorté à doter d'un niveau d'excellence cette importante réunion. C'est, en effet, la première fois, depuis de nombreuses années, que la Libye accueille un tel forum international dont elle espère des dividendes en faveur de la tenue des élections présidentielle et législatives, le 24 décembre et fin janvier 2022.

En annonçant que son pays est fin prêt pour une telle rencontre, la MAE libyenne, Mme Najla al-Mangoush, a mis l'accent sur le fait que cette conférence internationale se déroule sous les auspices du gouvernement d'union, «avec le soutien de l'ONU et des pays frères et amis», et qu'elle vise à «soutenir les Libyens dans leurs efforts pour un succès du processus politique et l'organisation des élections libres et transparentes, le 24 décembre 2021».

Mme al-Mangoush avait déclaré, en juin dernier, que l'Initiative de stabilité en question se traduira par la mise en place d'un groupe de travail multilatéral des MAE, présidé par Tripoli, avec l'objectif de cerner des solutions sécuritaires et économiques, l'unification de l'armée sous un seul commandement, le renforcement de la mise en oeuvre de l'accord de cessez-le-feu, et le retrait des mercenaires étrangers, «selon un calendrier clair».

L'ONU, l'UA, la Ligue arabe et le groupe des pays voisins, avec, à sa tête, l'Algérie, vont prendre acte des progrès enregistrés, notamment par le Comité militaire mixte 5+5, pour faire progresser l'Initiative de stabilité de la Libye, car le fait même que cette Conférence a lieu à Tripoli en constitue la démonstration solennelle. Restent les volets sécuritaire et militaire, des défis majeurs auxquels est encore confrontée la Libye. C'est pourquoi les efforts des participants vont tendre à apporter au gouvernement Dbeibah et au Conseil présidentiel libyen le soutien nécessaire pour parachever les avancées notables, déjà enregistrées. l'unification de l'armée sous un même commandement, la mise en oeuvre de l'accord de cessez-le-feu, et le retrait des mercenaires étrangers, selon un calendrier clair.