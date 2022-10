Étape charnière dans l'histoire de l'action arabe commune, le prochain Sommet arabe prévu le 1er Novembre à Alger sera une chance unique pour unifier les rangs arabes. Ce Sommet ne sera ni un défilé de présidents ni un conclave de rois. Il serait de ce fait approprié de lui attribuer un slogan inspiré de cette révolution: «Sommet arabe: un seul héros, les peuples». Ce n'est pas par un hasard du calendrier que le président Abdelmadjid Tebboune a décidé de faire coïncider ce rendez-vous arabe avec l'anniversaire de la glorieuse révolution. Il s'agit de lui imprimer cette charge symbolique d'une révolution qui a fait la fierté de tous les peuples arabes. Depuis 1187 quand le Kurde Salah Eddine el Ayoubi a réussi à vaincre les croisés pour ainsi libérer El Qods, les Arabes n'ont pas relevé la tête. En proie à des guerres intestines, divisés, ils ont prêté le flanc aux différents colonialismes essentiellement occidentaux pour sombrer dans la décadence. De la victoire, ils n'en gardent qu'un lointain souvenir. Il a fallu attendre des siècles plus tard pour se redresser grâce à l'avènement de la Révolution menée en Algérie par les Algériens contre le colonialisme français. Voilà qui justifie les motivations des autorités algériennes dans la programmation de ce Sommet à une date historique. Celle du déclenchement de la Révolution algérienne qui a changé le cours de l'Histoire. Pour s'affranchir du joug colonial, des peuples africains, asiatiques et arabes se sont inspirés des principes fondateurs de cette Révolution. La conjoncture sensible marquée par un contexte arabe tendu. L'Irak très fragilisé, le Yémen en guerre, de même que la Syrie détruite, la Libye dans le chaos et la Tunisie toujours convalescente. À ces conflits sont venus se greffer des changements profonds survenus dans le monde suite à la pandémie de Covid-19, la crise ukrainienne et la crise énergétique. Ce sont autant de facteurs qui placent le Monde arabe à la croisée des chemins, l'obligeant à agir et à se positionner dans le cours des mutations régionales et internationales. Compte tenu de ces mutations géostratégiques rapides au plan international, le Sommet d'Alger s'annonce comme une opportunité salvatrice. Une planche de salut à saisir dans l'espoir d'unifier les rangs et redorer le blason du Monde arabe. L'Algérie n'a pas d'autre objectif si ce n'est celui de recoller les morceaux d'une nation divisée. Le challenge est largement réalisable, car l'Algérie jouit de tout le respect et la considération grâce à sa diplomatie qui a réussi à résoudre plusieurs conflits dans le monde.