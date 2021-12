Alors que le Hirak battait son plein et que le pays était menacé de plonger dans un vide constitutionnel, l'Armée nationale populaire a démontré qu'elle est bien la colonne vertébrale de la souveraineté manifestée par le peuple, fort de ses principes immuables et de son attachement aux valeurs de la Révolution du 1er Novembre 1954. C'est en droite ligne de ces engagements qu'a eu lieu l'accession au pouvoir de Abdelmadjid Tebboune dont le programme annonçait, sans détour, d'importantes réformes structurelles et la fidélité aux idéaux de la nation algérienne, une et indivisible. Le hasard a voulu que cet engagement prenne corps dans un contexte économique complexifié et une conjoncture sanitaire pour le moins contraignante mais avec un avantage indéniable puisque le pays a su préserver sa stabilité sociopolitique, sans laquelle il aurait été impossible de procéder aux changements fondamentaux dont il a grand besoin pour relancer une dynamique du développement.

C'est ainsi qu'il y a eu adoption d'une nouvelle Constitution, instrument indispensable à l'entame des autres transformations réclamées par le peuple lors des grandes mobilisations contre les dérives et les abus de la Içaba. Des réformes cruciales qui s'inscrivent dans le programme du candidat Tebboune qui, avec ses 54 engagements, a tracé le cadre d'un vaste et ambitieux projet socio-économique, autant que politique grâce auquel le pays pourra retrouver un élan conforme «aux aspirations légitimes du peuple» à la modernité et à la justice.

Outre le travail d'assainissement dont a fortement besoin l'économie, il y a eu un effort réel qui a permis à l'Algérie de retrouver sa place et son rôle traditionnel dans le domaine des relations internationales, tant il est évident qu'avec une voix qui compte et qui est largement entendue, un pays peut s'insérer dans le giron des échanges avec beaucoup plus d'atouts. En restaurant l'Algérie dans sa stratégie diplomatique traditionnelle, claire et globale, le président Tebboune a conforté la confiance du peuple en sa véritable dimension, déjà assurée par la lutte contre la corruption et la relance d'une économie tributaire des critères de transparence et de rigueur. Ultime couronnement de cette démarche novatrice qui en appelle au soutien agissant du peuple mais aussi à son regard critique, la tenue récente des élections locales a été une ultime étape dans le long parcours pour la réhabilitation d'une nation forte de ses inaltérables certitudes.