La Révolution algérienne aura marqué le siècle dernier, en tant que fer de lance des combats contre le colonialisme et l'impérialisme, et son triomphe, en juillet 1962, aura retenti comme un baroud glorieux dans le coeur des peuples arabes, africains et asiatiques en quête de dignité et de souveraineté. Aussi, la commémoration du 60ème anniversaire de ce triomphe face à une puissance coloniale adossée à l'Alliance atlantiste est porteuse d'un déclic qui va raviver les sentiments envers un peuple fidèle à sa doctrine et à son combat novembriste. Dès la reconquête de son indépendance, le seul héros de l'Algérie combattante, son peuple uni et solidaire, malgré toutes les tentatives de sape et les attaques larvées, a maintenu le cap, portant haut et fort la revendication d'un monde plus juste et plus conforme aux principes de la Charte des Nations unies. C'est ainsi que notre pays a poursuivi son soutien inlassable et inconditionnel à toutes les causes justes, en Afrique et au-delà, consacrant ses efforts particuliers aux peuples palestinien et sahraoui dont le combat et l'existence même sont niés et spoliés par des régimes expansionnistes que confortent des puissances intéressées.

L'épopée est telle qu'au premier jour de l'indépendance, porteuse des mêmes espérances et des mêmes résolutions, parce que la Révolution algérienne n'a jamais failli sur le terrain de la solidarité. Contrairement à l'idée reçue, les peuples savent parfaitement cela et ils n'oublient jamais le sens d'un tel engagement. De manière consciente ou inconsciente, la Révolution algérienne a ancré dans l'imaginaire des peuples affranchis du joug colonial les idéaux de justice, de dignité, de liberté et de souveraineté, autant de valeurs pour lesquelles des millions de martyrs ont consenti le sacrifice suprême, pas seulement durant la guerre de libération nationale mais tout au long de la longue nuit coloniale, jalonnée de massacres et de crimes contre l'humanité. Ce sont ces valeurs que l'Algérie a toujours fait valoir, dans les instances internationales et régionales, grâce à une diplomatie offensive au service du droit et de la légalité. C'est pourquoi la commémoration du 60ème anniversaire de l'indépendance revêt un cachet si particulier car il ne s'agit pas seulement de l'hommage d'un peuple à l'esprit de Novembre mais celui de tous les peuples solidaires qui mesurent l'importance du combat jusqu'à son terme.