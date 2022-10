Le temps des échanges acerbes et des brouilles diplomatiques entre Alger et Paris semble bien loin, ne relevant désormais que du registre des mauvais souvenirs. L'arrivée demain en Algérie, de la Première ministre française, à la tête d'une délégation de 16 ministres indique que Matignon veut donner du sens au «partenariat renouvelé» scellé en août dernier par les deux présidents Abdelmadjid Tebboune et son homologue Emmanuel Macron. Elisabeth Borne aura pour mission de traduire par des gestes concrets le «nouvel élan» assumé par les deux chefs d'État. La rampe de lancement s'articulera sur la coopération économique et sur la jeunesse. Le forum d'affaires algéro-français qui se tiendra au deuxième jour de la visite témoigne de cette volonté d'une vraie relance économique. D'ailleurs, une dizaine d'entreprises françaises seront du voyage à Alger avec Business France, en plus de la délégation économique qui accompagne la Première ministre, dont notamment le géant pharmaceutique Sanofi. La France a marqué le pas depuis ces deux dernières années cédant de très larges parts de marchés en Algérie à des concurrents plus entreprenants comme la Chine, la Turquie et l'Italie. Intimement liés au plan économique, l'Algérie et la France ont besoin l'une de l'autre. Il suffira de mettre en synergie ces besoins mutuels pour relancer la machine. Comment faire converger les intérêts des deux pays? C'est là toute la problématique. L'idée d'une coopération gaz contre blé susurrée par certains milieux politiques français, est foncièrement rejetée par l'Algérie. « Nous ne sommes pas des tubes digestifs. Nous avons besoin de transferts de technologie, d'industrie, de savoir-faire et de projets créateurs de richesses et mutuellement profitables», réplique-t-on à Alger. Mais l'implacable réalité est là! La France a fortement besoin du gaz algérien. C'est vital pour se libérer de la dépendance russe qui lui fournit 17% de son gaz. Au maximum de ses capacités l'Algérie peut-elle aller au- delà des 8% qu'elle fournit à la France? Parallèlement, la France vend du blé à l'Algérie qui en a tant besoin puisque les récoltes ont baissé de plus de 30% en raison de la sécheresse. 500000 tonnes de blé ont été importées, cet été, de France après des années de brouilles commerciales entre les deux pays. Depuis le début de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, les relations commerciales entre l'Algérie et la France ont retrouvé leur flux normal. les échanges franco-algériens ont progressé de 32%, ce qui n'est pas négligeable.