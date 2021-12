La Coupe arabe de la FIFA, première du genre, fait, désormais, partie des grandes compétitions internationales de football. Dans ses statuts, l'organisation planétaire interdit toute compétition basée sur des critères raciaux, religieux ou ethniques. Mais dans ce cas précis, elle a compris que le «monde arabe» est, avant tout, un espace façonné par une culture et des valeurs communes à tous les peuples qui en font partie, par-delà les aléas des dogmes et des politiques. Les images magnifiques délivrées par des techniciens de haute voltige ont étonné, puis enthousiasmé le monde, trop habitué à ne voir des peuples arabes que clichés négatifs, signaux entretenus d'une société archaïque et infréquentable. Là, on a vu, pendant toute la durée de ces rencontres de bonne facture, des femmes, des enfants, des familles entières, arborant avec fierté leur emblème national, avec celui de la Palestine qui est au coeur de tous ces peuples, malgré des errances géostratégiques désavouées, comme on l'a vu au Maroc. Cette communion, unique en son genre, et dont seul le sport roi est toujours un puissant vecteur, a signifié au regard du monde des valeurs insoupçonnées qui auront frappé les imaginations.

Dans une année, ce sera au tour de la Coupe du monde d'être accueillie, pour la première fois, en terre arabe et c'est un défi qui a été relevé par le Qatar, compte tenu de toutes les critiques, les accusations et les formules assassines qui n'ont jamais cessé d'être diffusées par ceux-là même qui profitent des investissements de l'Emirat. Mais, comme on dit chez nous, les chiens aboient et la caravane passe. Car le Qatar a déjà réussi son pari et, pour s'en convaincre, il suffit de revoir les images d'un président de la FIFA rayonnant, tant il n'avait pas prévu de telles festivités et une ambiance impressionnante qui honore le sport roi et le consacre dans sa plénitude. On ne doit pas oublier que chaque compétition est, avant tout, une affaire commerciale et que la FIFA est une entreprise comme une autre, soucieuse de sa rentabilité et de sa constante progression en termes de chiffres d'affaires. Cela étant, iI faut reconnaître que la fête aura été totale et que rien n'est venu la ternir, à aucun moment, exceptée, sans doute, une fausse note dans le domaine de l'arbitrage, somme toute prévisible. Mais qu'importe, dès lors que tout est bien qui finit très bien.