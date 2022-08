La prochaine rentrée politique s'annonce intéressante du fait que les députés de l'APN et, plus largement, les acteurs de la scène nationale, auront à débattre d'un sujet sensible en rapport avec la décennie noire. La loi sur le rassemblement que propose le chef de l'État concernera, en effet, certains individus, dont la situation particulière fait qu'il ne peuvent pas bénéficier de la Charte pour la paix et la Réconciliation nationale. Le problème qu'ils rencontrent au quotidien n'est pas de nature politique, mais simplement juridique. Il s'agit d'adapter la loi sur la Réconciliation nationale pour en faire bénéficier cette catégorie de citoyens trompés par le discours de l'extrémisme violent.

Il faut reconnaître au président Tebboune le courage de remettre sur la table un dossier qu'on croyait définitivement fermé. Sa détermination à traiter des cas, dont on pouvait tout simplement ignorer l'existence, participe du souci de crédibiliser la parole de l'État. Les personnes concernées par les amendements qui seront proposés à l'APN ont déposé les armes sur la base d'une négociation et d'un accord avec la République. Celle-ci se doit d'appliquer les termes d'un accord entre Algériens pour que cesse la Fitna dans le pays. La démarche se voulait dans la foulée de la Charte pour la paix et la Réconciliation nationale, mais manquait d'une assise juridique. L'initiative présidentielle fera, à n'en pas douter, l'objet d'un débat fécond au sein des deux chambres du Parlement. Mais également en dehors de l'institution législative, puisque des partis et des personnalités nationales ont le droit de se sentir concernés par une démarche qui renvoie à la tragédie nationale. Cela pour dire que même si la finalité de la démarche est politico-juridique et s'adresse à une frange d'Algériens, il reste qu'elle permettra d'ouvrir un débat serein et, espérons-le, fructueux sur une période noire de l'Histoire contemporaine de l'Algérie indépendante. Durant les années 90, il y a eu trop de souffrances et de haine. Le temps est peut-être venu d'exorciser, une bonne fois pour toutes, cette douleur qui colle encore à la peau des Algériens. Rouvrir cette horrible page de la vie de la nation ne doit, cependant pas, remettre en cause le combat de tous les citoyens, dont des dizaines de milliers de martyrs qui s'étaient battus pour que vive l'Algérie républicaine. Cela, l'ensemble des Algériens en est convaincu. Le débat ne tournera pas autour du sens du combat pour la sauvegarde de la nation, mais de réconcilier l'ensemble de la communauté nationale avec son passé récent. Un pays fort sait se regarder en face.