En apportant rapidement leur ferme appui à la candidature de l'Algérie aux Brics, la Chine et la Russie confirment la solidité d'une relation bilatérale à toute épreuve dont il est légitimement attendu qu'elle se renforce, au cours des prochaines années. En ces temps de crises internationales aiguës, que ce soit en Ukraine, au Moyen-Orient, en Asie ou dans la région sahélienne, l'Algérie demeure fidèle à sa doctrine diplomatique qui privilégie le dialogue, la paix et les intérêts mutuellement bénéfiques. Aussi, Moscou comme Pékin mesurent pleinement le rôle et le poids de l'Algérie dans le continent africain et dans le Monde arabe où se déroulent des politiques complexes. Ayant en commun cette démarche stratégique globale, les trois pays partagent une large identité de vues sur bon nombre de crises et nourrissent des ambitions communes en matière de développement. Leur relation est à la hauteur de ces enjeux et, comme l'a indiqué le vice-ministre des AE Mikhaïl Bogdanov, représentant spécial du président Vladimir Poutine pour le Moyen-Orient et l'Afrique, «les relations sont très étroites et le dialogue est très étroit», depuis de nombreuses années. Bien sûr, l'adhésion aux Brics va au-delà du cadre bilatéral, caractérisé par une confiance et une confidentialité des rapports à toute épreuve, car elle se discute avec tous les membres de cette organisation. Mais là aussi, l'Algérie n'a aucun souci à se faire dans la mesure où elle s'honore de relations fraternelles avec l'Afrique du Sud et ambitieuses avec l'Inde et le Brésil. La démarche se justifie d'abord et surtout par le fait que le temps est venu d'engager une politique volontariste de modernisation du pays pour rattraper un retard de plusieurs décennies et amorcer le développement de nombreux secteurs, notamment industriel, agricole, énergétique, ferroviaire et technologique. D'où la détermination à propulser les rapports économiques pour les porter au même niveau d'excellence que les relations diplomatiques avec ces pays partenaires, surtout que les opportunités sont nombreuses et les attentes adéquates. Dans un contexte international incertain, l'Algérie entend ouvrir une page nouvelle dans ses relations avec l'ensemble de ses partenaires, traditionnels et autres, et poursuit inlassablement ses efforts en vue de parvenir à un nouvel ordre international fondé sur la justice et l'équilibre des échanges dans tous les domaines.