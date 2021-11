En célébrant, demain, le 59ème anniversaire du déclenchement de la Révolution, l'Algérie dont le cheminement a été, depuis le recouvrement de son indépendance, jalonné de hauts faits et de réalisations, peut s'enorgueillir de son rôle immuable sur le continent africain où son action est saluée par l'ensemble des peuples, notamment ceux à la libération desquels sa contribution a été décisive. La Révolution de Novembre a, en effet, inspiré bon nombre de luttes pour une émancipation du joug colonial et, cela, au-delà même du continent auquel notre pays est profondément attaché. Tous les mouvements progressistes peuvent en témoigner et ce n'est pas par hasard que la voix de l'Algérie et son action diplomatique ont autant d'impact sur les décisions et le devenir d'une Afrique qui n'a pas encore parachevé sa libération.

En cette phase cruciale où plusieurs régions du continent subissent des assauts continus, sous l'ombre d'un terrorisme-épouvantail pour des populations, écrasées par une domination néo-coloniale ainsi que des maux sous-jacents, tels que les crimes organisés, le trafic de drogue et d'armes, la traite des migrants, la célébration de Novembre n'est, en aucun cas, un moment superflu, bien au contraire. Elle revêt un caractère bien plus particulier et, de sa symbolique, surgissent les attaques que notre pays a subies, ces derniers temps, tant il demeure un défi constant et un obstacle pour une politique de domination mutante. Honorer l'esprit de Novembre, c'est contrecarrer ces visées malsaines, caractéristiques du «mauvais élève», car c'est dans la Révolution algérienne que se cristallisent l'espoir et la flamme de l'africanisme, porteur des ferments de l'indépendance, de la souveraineté et de l'unité entre les peuples.

Pour s'en convaincre, il suffit de se référer aux images venues du Sahel, voici quelques mois seulement, ou à celles qui émanent de la région Ouest du continent, sans parler de pays comme le Mozambique, l'Angola, la Guinée, où Alger, la Mecque des Révolutionnaires, brille toujours du même éclat, malgré le temps et la distance. Les peuples africains sont conscients du défi qui voit le continent passer d'une époque de domination coloniale intrinsèque à une époque de soumission larvée, par le biais de sous-traitants divers. Mais ils sont, aussi, conscients que c'est avec le souffle de Novembre que sera balayée la menace réincarnée dont ils mesurent l'humiliation, plus que jamais.