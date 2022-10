«Je connais l'histoire, mais je ne suis pas otage du passé» avait dit, en 2018, le président français Emmanuel Macron, lors d'un vibrant plaidoyer pour un «partenariat d'égal à égal». Depuis, beaucoup d'eau a coulé «sous le pont Mirabeau» et le bilan n'a pas de quoi susciter quelque réjouissance. Il n'empêche, la volonté et les ambitions sont communes aux deux pays dont les chefs d'Etat, Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel Macron n'ont de cesse de réaffirmer leur détermination à «aller de l'avant». Combien d'occasions perdues, combien de promesses non tenues et combien d'espoirs, en fin de compte déçus! Il aura fallu cette conviction profonde des deux Présidents pour que les choses bougent, à nouveau, et la visite de la Première ministre, Elizabeth Borne, encadrée par 16 ministres, recèle une grande lueur d'espoir pour les deux pays dont les relations ont été, sont et seront toujours complexes. La crise ukrainienne a sonné l'hallali dans une Europe dos au mur, tant ses besoins en énergie et autres ressources naturelles deviennent contraignants. La France n'est pas mieux lotie que ses partenaires et elle a dilapidé, ces derniers temps, les riches perspectives qui s'offraient à elle, en terre algérienne, de sorte qu'elle se découvre distancée par la Chine, la Turquie et l'Italie.

À ce rythme, elle risque de rater le train, même si elle est consciente que l'Algérie demeure une puissance agissante de la région Mena et de l'Afrique. Les atouts sont connus, les liens sont réels et puissants, les potentialités énormes. La distance fait que d'Alger à Marseille, il n'y a qu'un jet d'avion. La langue est un sésame idéal et les intérêts, pour peu qu'ils soient mutuellement avantageux, nourriciers au point de donner corps à la «Mémoire des deux rives», chère au regretté Jacques Berque. Quoi de plus naturel et quoi de plus impératif que de bâtir enfin, à partir de cette mémoire, le pont tant attendu par les deux peuples dont la proximité est incontestable.

Qui méconnaît l'engagement d'une grande partie du peuple français aux côtés de la Révolution algérienne et de sa légitime aspiration à une souveraineté revivifiée? Les «porteurs de valise», le Manifeste des 121, le «Oui» à l'indépendance de l'Algérie de 74,99% des Françaises et Français, au 1er référendum de la Ve République, un 8 janvier 1961, la présence d'une communauté algérienne et d'origine algérienne de quelque 6 millions d'âmes, en terre française, sont des vecteurs pertinents de cette relation qu'il importe de conforter durablement, par-delà les nostalgies réfractaires.