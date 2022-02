L'incroyable scénario de la guerre russo-ukrainienne, qui se déroule sous nos yeux, très largement relayé par les médias, peut à tout moment évoluer vers le pire. Il sera la conséquence d'un grave incident impliquant directement un État membre de l'Alliance atlantique comme cela se produit souvent dans l'engrenage incontrôlable de la guerre. Alors, l'inimaginable surviendra pour notre génération: un nouveau conflit mondial. Sommes-nous au bord d'une troisième guerre mondiale? Faut-il encore faire basculer la planète dans un conflit aux conséquences inimaginables? Terrible échec pour les puissants de ce monde qui, près de 80 ans après la Seconde Guerre mondiale, sont encore une fois appelés à caresser «le bouton rouge» et «le Code nucléaire». Le combat qui oppose la Russie à l'Ukraine vient secouer brutalement l'insouciance, voire l'indifférence des Européens dans leur confort. C'est un instant de vérité pour le Vieux Continent. C'est le moment d'explorer toutes les voies du dialogue et d'actionner le génie diplomatique pour éloigner le risque inconsidéré de la confrontation militaire. Tous les observateurs et tous les esprits dotés d'un minimum de raison plaident et doivent plaider pour une issue diplomatique, afin d'éviter des souffrances humaines que ce conflit va générer. L'urgence est de faire taire les armes, car ce n'est pas d'une guerre que le monde a besoin, mais davantage de solidarité face à une pandémie ravageuse. La lutte contre le coronavirus est loin d'être terminée et les milliards de dollars qui seront «avalés» par les opérations militaires seraient plus utiles à soigner des millions de populations, à prévoir des retombées du dérèglement climatique et servir aux recherches pour des énergies vertes. Sur le terrain de la guerre, deux blocs qui s'affrontent. En voulant intégrer l'Ukraine dans leur sphère, les Occidentaux ont provoqué l'ours russe et c'est le choc des titans. Après l'éclatement de l'Urss, et la chute du mur de Berlin, un accord a été établi entre la Russie et l'Occident selon lequel l'Otan ne devait pas s'élargir vers l'Est après avoir obtenu l'accord de Moscou sur l'unification de l'Allemagne. Dans sa dernière édition, l'hebdomadaire allemand, Spiegel a publié un document qui conforte amplement les positions de Moscou. Le document en question a été découvert dans les archives nationales britanniques par le politologue américain Joshua Shifrinson, professeur à l'université de Boston. Auparavant, le document était classé «secret», mais il a ensuite été déclassifié. C'est donc l'Otan qui a violé les accords en voulant s'installer en Ukraine. Le Kremlin n'a pas cessé d'alerter les dirigeants occidentaux sur les dangers que comporte le choix catastrophique d'installer les forces de l'Otan aux portes de la Russie. Pour Moscou, il y va de sa sécurité nationale.