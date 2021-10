Pour une France tourmentée par les débats sur l'immigration, l'insécurité, les inégalités et les retombées de la crise du Covid-19, l'approche de l'élection présidentielle d'avril 2022 aiguise les positions. Il n'en va pas de même, selon qu'on se situe à droite ou à gauche, et même l'extrême droite découvre, avec effroi, qu'elle a, elle aussi, son âme damnée, avec un Eric Zemmour, devenu la mouche du coche. La cheffe du Rassemblement national a, désormais, le regard sur le rétroviseur car elle n'est plus aussi sûre de figurer au second tour, face à un Emmanuel Macron, donné favori du scrutin malgré une large désaffection de l'électorat, à la fois au centre-gauche et au centre-droit qui constituent, l'un et l'autre, son principal vivier. Mais c'est surtout le sort du Parti socialiste qui semble préoccuper les observateurs, la candidate Anne Hidalgo, maire de Paris, étant toujours à la peine pour convaincre les troupes, traditionnellement inscrites dans ce camp. Sa candidature, constatent-ils, ne «soulève pas les foules» et nombreux sont les socialistes qui font la moue à son sujet, dès lors qu'elle représente le centre-gauche du parti. Son aura politique est, d'ailleurs, circonscrite à la seule capitale et, dans tous les autres fiefs, on tarde à se positionner en sa faveur, au risque d'infliger au PS une nouvelle déconvenue, comme lors de la présidentielle de 2017, lorsqu'il s'est réveillé groggy, avec un score désastreux de 6% dont le candidat Benoît Hamon ne s'est jamais remis. L'échec consommé, malgré la promesse du revenu universel, il a quitté la vie politique et refusé, récemment, une invitation de la chaîne tv favorite d'Eric Zemmour. Dans un tel contexte, la tentation est grande pour beaucoup de basculer chez les Verts, voire carrément la France insoumise, en dépit du caractère fantasque de son chef de file, Jean-Louis Mélenchon. Il faut dire que les sondages ne laissent pas de marge à l'enthousiasme puisqu'ils créditent Anne Hidalgo d'un gain entre 4 et 7% qui montre combien son «projet de reconquête sociale, écologique et démocratique» reste méconnu. Son message à l'adresse des enseignants auxquels elle promet un doublement des salaires n'a pas encore fait tilt. Preuve que la barre fatidique des 5%, en-deçà desquels les frais de campagne ne sont pas remboursés par l'Etat, est loin d'être acquise. Le PS ayant dû vendre son siège historique, après la débâcle de 2017, survivra-t-il à un nouveau naufrage? Telle est la question pour laquelle nombreux sont ceux qui se frottent, déjà, les mains. Sans une identité politique forte et un projet viable, le parti de Mitterrand est, assurément, mal parti pour 2022.