C'est avec un défilé militaire d'une ampleur inédite que l'Algérie a célébré, hier, le soixantième anniversaire de son Indépendance acquise au prix du sang des millions de martyrs. Pour la première fois de leur vie, les Algériens âgés de moins de 40 ans découvrent sous leurs yeux des colonnes de blindés composés du mythique char T 90, des véhicules de soutien Terminator, des systèmes de missiles S30 ou encore les sous- marins des Forces navales sans compter les Forces aériennes qui sillonnent le ciel d'Alger par des avions de chasse, des hélicoptères de combat, des avions de ravitaillement dans les airs de type Iliouchine, et les avions de combat de type Sukhoi 30. Pour souligner la forte communion entre l'armée et son peuple, chaque démonstration était accompagnée de youyous et ponctuées de salves d'applaudissements. L'armée algérienne perpétue ainsi les solides traditions militaires, par ailleurs oubliées depuis 38 ans. Le dernier défilé militaire organisé par l'armée algérienne remonte en effet à 1984 du temps du défunt président Chadli Bendjedid. Ceci, pour le côté spectacle. Mais dans cet exposé des capacités de chaque corps d'armée, il y a un message fort et non codé facilement déchiffrable. Il est d'abord destiné à rassurer le peuple algérien sur les capacités de défense de son armée. Ce qui répond évidemment aux desiderata des populations souvent angoissées par le contexte régional et mondial instables. L'Algérie s'interdit toute velléité belliciste. En revanche, elle s'offre la puissance de feu nécessaire pour anéantir tout ennemi qui oserait menacer son intégrité territoriale quel qu'en soit le prix. Cette réalité n'a pas surgi brutalement. Mais elle a pris une force singulière, dans un paysage qui n'est guère rassurant. Le contexte régional dans lequel évolue l'Algérie incite à cette prudence. La situation en Afrique du Nord est marquée par une tension permanente que lui imprime sciemment le voisin de l'Ouest. En s'alliant avec Israël, le royaume marocain constitue, aujourd'hui, une réelle menace pour l'Algérie. On ne peut plus jouer la pièce rose du bon voisinage que jette sournoisement le Maroc pour s'exonérer aux yeux de la communauté internationale. Dans cette complexité porteuse de dangers réels, l'exhibition de la force militaire dissuasive devient essentielle comme étape d'avertissement.

«Ces moments ont une profonde signification. Le peuple algérien peut constater le développement atteint par notre armée en matière de professionnalisme et de maîtrise des technologies», a affirmé le président Abdelmadjid Tebboune dans son allocution donnant le coup d'envoi à cette parade militaire. À bon entendeur...