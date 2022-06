Difficile à prévoir, la réélection de Nabih Berri pour un septième mandat consécutif au perchoir du Parlement libanais a engendré un ressenti sibérien dans le pays du Cèdre. L'inamovible sphinx du pouvoir législatif l'a emporté avec 65 voix sur 128, avec 23 bulletins blancs et 40 nuls, ce qui lui assure, de nouveau, la majorité absolue. Au scrutin précédent, il en savourait 98! Voici quelques jours à peine, tous les pronostics concordaient pour dire que, non seulement il ne parviendrait pas à se maintenir, mais que, si tel devait être le cas, il n'obtiendrait «jamais» cette majorité absolue qui est la sienne, depuis des décennies. À cela, plusieurs raisons. D'abord, sa position d'allié fidèle du Hezbollah et de Hassan Nasrallah, aux côtés du président Michel Aoun, les trois hommes étant les «bêtes noires» non seulement de la scène politique libanaise et moyen-orientale, mais aussi de la scène occidentale, la flamme pro israélienne oblige. Donnés coupables de tous les maux dont souffre le pays, ils se voient, surtout, reprocher une supposée allégeance à un Iran «honni» dont l'ombre envahissante obsède des arrière-cours qui se sont précipitées vers l'issue de secours miroitée par Trump et son quatuor sioniste, sous le mirage de la «normalisation». Bref, Berri est élu et il est encore là. Toujours là, diront ses détracteurs et ils sont nombreux. Aussitôt, il a présidé une réunion de la nouvelle Chambre, place de l'Etoile, une première depuis février 2020, pour l'élection des commissions parlementaires, après celle du vice-président (Elias Abou Saab, 65 voix au second tour) et des secrétaires (un Maronite, Alain Aoun, et un Druze, Hadi Abou Hosn, comme l'exige la Constitution). Et, faute de concurrence, les trois autres membres du Bureau du Parlement, Hagop Pakradounian (Tachnag), Michel Moussa (Mouvement Amal) et Karim Kabbara (apparenté au courant du Futur), ont été élus d'office. Ainsi, la boucle est-elle bouclée et Nabih Berri s'est rendu, flanqué de son nouveau staff, au palais de Baabda pour y être reçu par le président Michel Aoun, dans l'euphorie qu'on imagine. Que ce soit du côté du Hezbollah, du mouvement Amal (de Nabih Berri) ou du Tayyar El Watani El Horr (Courant patriotique libre) de Michel Aoun, l'heure est à l'allégresse, en témoignent les scènes de liesse et la dabké (danse traditionnelle libanaise) des Forces de Sécurité Intérieure. Dans d'autres contrées où on a concocté un tout autre scénario, on fait plutôt grise mine, même si le Liban, au lendemain de cet épisode peu banal, reste confronté aux dures épreuves d'une crise économique et politique encore insoluble.