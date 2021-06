Anticipant la réaction espagnole selon laquelle l'armée ne participera pas aux manoeuvres militaires conjointes prévues, sciemment, par le Maroc dans une partie du territoire sahraoui, des médias marocains et français, pour l'essentiel, ont cru devoir ausculter un rapport des forces entre les deux pays, en froid depuis que Rabat a ouvert les vannes d'une migration instrumentalisée pour contraindre Madrid à épouser ses thèses sur la question de sa prétendue souveraineté au Sahara occidental, internationalement reconnu comme en attente de décolonisation. C'est ainsi que, pinces sans rire, les «experts» rivalisent de zèle suspect, vantant la «puissante modernisation» des Forces armées royales (FAR) ainsi qu'un fumeux statut du Maroc, devenu, affirment-ils, une «puissance régionale» avec laquelle l'Espagne doit compter. Tout cela prêterait à rire, n'eût été le sort pathétique des enfants, des femmes et des hommes jetés à l'eau par les forces marocaines, en direction de Ceuta, sous prétexte de peser sur la politique étrangère de Madrid et, par voie de conséquence, celle de l'Union européenne dont certaines concessions, comme l'exploitation illégale des richesses sahraouies, ont contribué à aiguiser l'appétit du royaume. Or, la même Union européenne a déclaré, voici quelques jours à peine, que Ceuta et Mellila sont des «frontières européennes», avant d'être des frontières espagnoles et que le Maroc doit y regarder à deux fois, avant de s'aventurer dans un bourbier dangereux où il aurait beaucoup à perdre.

Aussi modernisées qu'elles puissent être, on voit mal les FAR relever un tel défi au bout duquel l'issue ne laisse aucun doute, même pour les esprits les plus enclins aux louanges, parce que le royaume marocain a fait ses preuves en matière de récompense des porte-voix prêts à l'encenser. Outre que les accords entre pays membres de l'UE sont clairs, il y a, aussi, le fait que l'armée espagnole n'a pas à rougir de ses capacités offensives, trempées dans les manoeuvres habituelles de l'OTAN. Inutile, donc, de s'étendre davantage sur un scénario qui relève d'un délire affligeant et confirme que l'aventurisme du Makhzen, enivré par les promesses sans lendemain de l'ancienne administration américaine de Donald Trump et celles du «nouvel» allié israélien, affiché au grand jour, ne connaît toujours pas de limites, comme c'est, souvent, le cas lorsqu'il se double d'un expansionnisme vorace.