Le scrutin d'hier, pour l'avènement d'APC et APW nouvelles, est, par sa symbolique, d'une importance majeure, quel que soit le taux de participation, car les vieilles habitudes ont tendance à s'enraciner tant que des signes ne viennent pas en adoucir les effets. Les élections municipales et de wilaya vont, en effet, permettre de parachever l'édifice institutionnel, entrepris par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, après des législatives qui ont bousculé le cadre figé d'une APN, désormais responsable vis-à- vis du peuple dont elle représente la volonté. Or, APC et APW sont, tout autant, tributaires de cette représentativité. L'Etat souhaite un véritable changement. Le peuple réclame un véritable changement. Les élections étaient cette opportunité à ne pas rater pour concrétiser l'objectif, surtout que le président Tebboune a pris acte de la nécessité de modifier les textes qui conditionnent l'efficacité d'une gestion locale, pour conférer aux élus davantage de prérogatives et, s'il en est, de moyens.

Il est plus que probable, à l'heure de la passation avec les élus sortants, que les nouveaux édiles se voient confrontés à une situation difficile, voire déplorable, sur plusieurs plans et, notamment celui du foncier. Combien d'élus sortants ne se sont-ils pas gênés, à l'heure des Içabas, pour faire ce que bon leur semble, certains allant jusqu'à dépouiller la SNTF d'un terrain de servitude, malgré l'opposition de responsables locaux, entre autres affaires juteuses! Voilà pourquoi un des premiers défis, auxquels les nouveaux maires vont être confrontés, sera celui d'un audit pour démêler le vrai du faux et situer, avec exactitude, la responsabilité de chacun, en toute transparence. Ainsi, pourront-ils gagner la confiance de leurs électeurs et apporter, plus largement, à l'Etat, la confiance des citoyens, dilapidée pendant des décennies d'abus et de passe-droits au détriment du bien public.

Ce n'est pas un hasard si le chef de l'Etat a annoncé, vendredi soir, la mise en place d'une structure destinée à évaluer le travail des hauts responsables et rattachée à la Présidence. Elle vient concrétiser l'une des promesses du président Tebboune, durant la campagne électorale, et confirme que le temps du changement est là, et bien là. Avec l'effort d'assainissement dont ont besoin les collectivités locales, le pays fera l'économie des coups d'épée dans l'eau et le citoyen aura la conviction que les coups d'épée seront donnés, là où il faut, notamment dans les institutions qui portent, à leur fronton, la promesse d'une action «par le peuple et pour le peuple».