L'Allemagne a fait ses adieux à la chancelière Angela Merkel qui a marqué d'un sceau indélébile les 18 ans durant lesquels elle a conduit le pays, lui rendant son assurance et sa fierté, et conférant à sa voix la résonance, longtemps perdue, dans les fora internationaux. Si, en France, certains ont cherché à décomplexer leurs troupes avec «les bienfaits de la colonisation», elle a restitué à l'Allemagne ses valeurs, la soulageant du complexe de culpabilité dans lequel elle était engluée depuis 1945, pour devoir s'acquitter d'une éternelle créance que les mauvais génies ont érigée sur son chemin de croix. «Maman Merkel», ainsi reconnue par les réfugiés auxquels elle a ouvert la porte, a trébuché sur le terrain miné des migrants, parce qu'elle a tendu des bras secourables à un million de Syriens, ballottés par un ouragan politique, censé briser le pays des lions. Mais elle s'est vite repris, ignorant le discours haineux d'une extrême droite grandie au café du commerce. Six minutes durant, les Allemands l'ont applaudie, chaleureusement, aux balcons, dans la rue, sur les marchés. Tout un pays debout, reconnaissant et ému, a salué la Dame qui lui a rendu sa dimension de gloire et de félicité, au bout de presque trois décennies. Et il n'y a jamais eu le moindre dérapage, la moindre transgression dont sont coutumiers nombre de dirigeants, aucune entorse aux règles déontologiques du pouvoir. Ni passe-droits ni pots-de-vin sous la table, pas plus qu'un quelconque abus d'autorité au profit de quelque proche. Elle n'a pas, non plus, tiré sur l'ambulance qui emportait ses rivaux et elle n'a jamais attendu de ses concitoyens qu'ils encensent sa gestion ou ses discours. Elle a transmis le témoin, à la fois au sein de son parti et au plus haut de l'Etat, sans bruit ni tambour, et l'Allemagne a, alors, mesuré le prix de la démesure. C'est pourquoi cette réaction de tout un peuple est unique en son genre et donne à réfléchir à bien des potentats. Tout un peuple, à ses balcons, sur le perron de ses maisons et devant ses immeubles, a consacré, avec un même et bel élan, six minutes d'applaudissements à celle qui sera, sans l'ombre d'un doute, très vite regrettée. La petite fille grandie à l'ombre du mur de Berlin et de la RDA pour diriger le Bundestag n'a pas travaillé pour être le nombril du monde, elle n'a pas amassé une fortune et étalé les apparats de la réussite pour lesquels rares sont les dirigeants qui résistent à la tentation d'accaparer châteaux, carrosses et jets privés. La Chancelière, à qui une journaliste demandait si elle n'avait pas d'autre robe que celle portée en toute circonstance, avait juste répliqué: « Je ne suis pas un mannequin»...