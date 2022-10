Souvent, les consciences sont interpellées par les raisons qui ont conduit les Palestiniens à signer les accords d'Oslo avec l'entité sioniste dont ils connaissent pourtant, mieux que quiconque, la duplicité et la nature profondément expansionniste. Pour mieux comprendre leur démarche, il convient de situer les évènements dans leur contexte.

À cette époque, le peuple palestinien était nié dans son existence bien plus que dans son droit. Il était disséminé à travers plusieurs pays du Moyen-Orient et dans d'autres continents.

Il était confiné dans des bantoustans qui ne disaient pas leur nom, et pour bien des motifs, il subissait les pressions et les répressions barbares. Et c'est au plus profond de ce sombre exil que les puissances occidentales ont mis les bouchées doubles pour imposer aux dirigeants palestiniens dont Yasser Arafat l'exigence d'une reconnaissance du fait colonial sioniste, en contrepartie d'un ersatz d'État en quête de reconnaissance, après des promesses fallacieuses. Les Etats-Unis, les puissances européennes et même la Suède ont poussé à la roue, pour cela. De guerre lasse, les Palestiniens ont cédé, convaincus de pouvoir rassembler leur peuple sur une partie de son territoire et de revivifier son identité et ses ambitions. Mais les factions impliquées ne représentaient pas toutes le peuple palestinien, loin de là. On l'a vu, avec la suite des évènements, notamment à Ghaza.

Des composantes de l'OLP, incontournables alors, ont aujourd'hui disparu. C'est pourquoi l'enjeu crucial impose, maintenant, de construire une véritable unité autour d'une direction légitime dont la tâche sera d'obtenir un siège en tant que membre à part entière des Nations unies. Sans occulter le fait que le nombre des Palestiniens en exil est toujours supérieur à celui dans les territoires occupés et à Ghaza (5,5 millions environ, par-delà les meurtres au quotidien commis impunément par l'armée sioniste et les colons juifs), le Sommet arabe d'Alger aura à parachever cette exigence grâce au concours de toutes les forces vives palestiniennes qui ont rendez-vous avec leur destin, un 1er Novembre, dans une Algérie souveraine et inconditionnellement engagée à leur côté.

Si l'objectif de l'État sioniste et de ses alliés a toujours été de les diviser pour les écraser, celui des peuples arabes est de les soutenir fermement dans leur combat contre l'apartheid et l'oppression néocoloniale de l'entité sioniste, plus arrogante et expansionniste que jamais.