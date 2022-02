Depuis le 25 juillet 2021, date à laquelle le président tunisien Kaïs Saïed, soutenu par l'armée et les services de sécurité, a gelé les activités du Parlement et mis fin au gouvernement Mechichi, la Tunisie engage de profondes réformes politiques, réclamées par une population majoritairement lasse des crises socio-économiques répétées et d'une pandémie meurtrière. Dernière initiative du chef de l'Etat, qui argue constamment de la volonté populaire exprimée dans les manifestations, la dissolution du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), qu'il accuse d'être aux mains d'Ennahdha. Celui-ci porte, dit-il, la responsabilité de nombreux blocages, dont celui du dossier des assassinats, en 2013, de deux personnalités de la Gauche tunisienne, Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi. Depuis juillet dernier, le président Saïed qui est le chef de l'armée a pris la mesure de l'exécutif en désignant Najla Bouden comme Premier ministre, lançant de larges consultations virtuelles et fixant des échéances électorales, fin 2022.

Les contestataires, majoritairement issus du parti Ennahdha, sont dans la rue pour dénoncer le cavalier seul du chef de l'Etat, plébiscité par les explosions de joie qui accompagnent, chaque fois, l'annonce de nouvelles mesures. La dissolution du CSM a, certes, provoqué les vives réactions des capitales occidentales qui agitent le spectre du FMI avec lequel la Tunisie est en négociations pour un prêt crucial dont son économie a besoin. Kaïs Saïed a répliqué, affirmant que les ingérences extérieures ne le feront pas dévier de son objectif. L'Union générale des travailleurs tunisiens (UGTT), co-lauréate du prix Nobel de la Paix en 2015, soutient ses décisions, «conformes à la Constitution», et prône la poursuite du processus démocratique. Parmi toutes les initiatives du président tunisien, il y a eu une offensive anti-corruption par laquelle il a réclamé des comptes à 460 hommes d'affaires, accusés de détournements de fonds, pendant des décennies. A ses yeux, «les institutions politiques existantes constituent un danger persistant pour le pays, dans leur manière de fonctionner», d'où l'impératif d'une refonte globale. Rached Ghannouchi, chef d'Ennahdha, première force politique du Parlement, dénonce le «pouvoir absolu» d'un président qui légifère seul, par décrets. Le CSM, accusé par Saïed de «partialité» et d'être sous la coupe d'Ennahdha, n'est qu'une nouvelle étape, dans l'épreuve de force qui se déroule en Tunisie.