«À quelque chose malheur est bon.» Cette sentence populaire du XVeme siècle trouve toute sa signification dans la guerre en Ukraine. Ce conflit planté au coeur de l'Europe a non seulement bouleversé les rapports mondiaux, mais il a également l'avantage de jouer un rôle de miroir grossissant sur les vraies raisons des rivalités internationales. L'analyse de ces brouilles qui, souvent, font parler les armes, atteste bien qu'elle sont causées par des considérations économiques, de conquête de marchés et d'accaparement des matières premières, notamment de produits stratégiques, comme le pétrole, l'uranium,on les métaux rares et surtout le gaz. La concurrence est féroce, on s'entre-déchire, on s'entretue. Dans ce monde, on agit sans pitié et sans état d'âme. Seul l'intérêt et rien que l'intérêt national prime. Bien sûr, pour ne pas paraître cynique on enrobe ses choix dans des considérations idéalistes. on invoque alors des grands principes de la morale, des droits de l'homme, de la démocratie où on parle même du devoir d'amitié sans en croire un mot. L'Algérie par son vaste territoire et ses ressources minières et énergétiques, dont le gaz, suscite naturellement de très fortes convoitises. Dans un tel contexte, elle se trouve particulièrement exposée. Plus dangereuse encore, sa dépendance alimentaire l'expose davantage et la rend très vulnérable au risque de ruptures de la chaîne d'approvisionnement comme c'est le cas des produits céréaliers avec la guerre en Ukraine. Voilà donc, grâce au «miroir ukrainien» on voit pour la première fois la vraie image de ce qui est « la menace extérieure». Que faire? Le premier défi est le renforcement constant des capacités de Défense nationale pour préserver la souveraineté du pays et l'intégrité du territoire national. Cette politique est en général soutenue par la consolidation de l'unité populaire et l'exaltation de l'esprit patriotique face à l'adversité. Le deuxième défi est d'assurer la sécurité alimentaire durable de la population. Enfin, le troisième défi consiste à gagner la confiance des citoyens, mais pas seulement: comment la conserver? La seule alternative possible est un dialogue sincère qui doi impliquer les acteurs politiques, économiques et sociaux, y compris les mouvements de défense de l'environnement et de la culture, pour aboutir à des plates-formes consensuelles avec des objectifs communs pour relever tous ces défis énumérés.