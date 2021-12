Depuis des mois, les tractations autour du nucléaire iranien font monter les enchères, selon les nouvelles d'un dénouement proche et celles d'une crise insurmontable. La capitale autrichienne qui accueille les négociateurs signataires de l'accord de 2015, ainsi que les Etats-Unis revenus à pas feutrés, au lendemain de la victoire du démocrate Joe Biden contre le rival républicain Donald Trump, vit à l'heure de ces soubresauts inquiétants. En déchirant l'accord de manière théâtrale, dès son investiture, Trump a mis Washington dans une position bancale. Les pressions de l'Etat hébreu qui multiplie, depuis des années, les menaces contre l'Iran et échafaude des plans inspirés par le précédent d'Osirak, lorsqu'il a attaqué et détruit la base irakienne de recherche nucléaire construite par la France, ne laissent aux Etats-Unis qu'une marge de manoeuvre réduite, même si le secrétaire d'Etat Antony Blinken, brandit l'hypothèse d'une solution extrême, au cas où les Iraniens «persistent dans leurs exigences». Mais quelles sont-elles, sinon que les Etats-Unis honorent simplement leur engagement, souscrit lors de leur signature de l'accord, sous la présidence de Barack Obama? En déclarant vouloir revenir à l'accord, les Américains, pressés par le lobby sioniste, veulent «étendre» le champ de cet accord officiel à des domaines qui n'y figurent pas, comme la question des missiles, par exemple. Or l'Etat sioniste dispose d'un arsenal nucléaire comptant 50 à 300 bombes et d'une industrie militaire exportatrice de drones, de chars et de missiles de diverses portées et, qui plus est, il n'a jamais pris un quelconque engagement auprès de l'AIEA, de sorte qu'aucun contrôle ne peut lui être imposé par la communauté internationale. Tout cela met en lumière la menace réelle d'une attaque israélienne contre l'Iran, sachant que les dirigeants de l'Etat sioniste n'ont jamais cessé de dire qu'elle aura lieu. La question est donc de savoir de quelle nature elle sera, et quand. S'agira-t-il de missiles? d'avions de combat? de drones? Du côté américain, la prudence est de mise, sachant qu'une telle attaque sera, immanquablement, suivie d'une riposte, comme vient de le déclarer le général Bagheri, lors d'essais d'une soixantaine de missiles à longue portée. «S'ils essaient, nous leur couperons la main» a-t-il averti. Et Washington sait bien que cette riposte sera élargie à d'autres intervenants, dont la Syrie et le Hezbollah libanais. Le scénario est plus que probable. Il indique que la Russie, fortement présente aux côtés de Damas et Téhéran, et la Chine, grand consommateur du pétrole iranien, ne resteront pas les bras croisés.