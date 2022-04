«Tous les hommes sont égaux, mais certains le sont un peu plus», disait le regretté humoriste Michel Colucci, dit Coluche, qui savait de quoi il parlait en tant que fils d'immigrés italiens en France. À cette époque, le racisme visait ces Européens du Sud, venus «manger le pain des Français», d'où l'arme fatale de la candidate de l'extrême droite, Marine Le Pen, sur la préférence nationale. Sans aller jusqu'à tremper sa plume dans l'acide, comme le faisait, de son côté, le non moins regretté Pierre Desproges, Coluche a ceci de remarquable qu'il contribue à démontrer que la xénophobie et le racisme sont des mamelles pas si récentes que cela, et qu'elles ont juste balancé d'une catégorie à une autre, les moutons noirs étant, aujourd'hui, les musulmans et les immigrés africains, qu'il ne faut pas confondre avec les «égaux» des DOM-TOM.

Ainsi va le monde, juché sur un deux poids, deux mesures, et l'actualité nous l'assène avec une brutalité exemplaire. Tandis que les Palestiniens tombent, presque chaque jour que Dieu fait, sous les balles de l'armée sioniste, la «communauté internationale», qui fixe les règles et dicte le droit afférent, mène une guerre de tranchées contre la Russie, objet d'une pluie de sanctions jamais observée, à ce jour, au motif que les Ukrainiens sont dignes d'être accueillis à bras ouverts dans une Union européenne étonnamment bienveillante. Les attaques meurtrières de l'État hébreu, depuis des décennies, en Cisjordanie, à El Qods et contre Ghaza n'ont pas de quoi émouvoir un chat, l'ONU se contentant de déclarations purement formelles et sans aucun intérêt. Quant à voir la «communauté internationale» sortir de la «préoccupation» et de l'«appel à la retenue» pour s'alarmer réellement d'un apartheid qui crève les yeux, en terre sainte de surcroît, il ne faut pas rêver. La Palestine n'est pas l'Ukraine et les Palestiniens, s'ils tentaient de franchir les barrières farouchement défendues de l'UE, connaîtraient le même sort que les Afghans, les Syriens, les Irakiens et tant d'autres damnés de la terre. Les richesses des peuples opprimés sont-elles, en fin de compte, une malédiction? Il faut croire que oui parce qu'elles ont justifié des siècles d'esclavage, d'oppression, de massacres et qu'elles continuent, encore et toujours, d' «alimenter» des guerres prédatrices dont l'unique objet est de conserver la mainmise sur toutes les ressources, à vil prix. Il fut un temps où la civilisation musulmane avait les portes grandes ouvertes à l'adresse de certains damnés qui furent accueillis et choyés, à Baghdad, à Damas, à Ispahan et en Andalousie. Les rois de ces contrées n'hésitaient pas à les promouvoir, tandis que les rois et consorts d'aujourd'hui s'inclinent, seulement, devant la loi du plus fort.