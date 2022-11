Il y avait, ces derniers temps, de l'eau dans le gaz entre la France et l'Allemagne autour de la présence militaire au Sahel et un engagement, en fin de compte, sans conséquence pour le développement des populations concernées. Depuis 48 h, c'est au tour de l'Italie de protester sur une toute autre question, celle des migrants. La cheffe du nouveau gouvernement italien, récemment investie, a réagi à la «menace» française de mesures de rétorsion pour refus d'accueillir un navire de migrants détourné vers le port de Toulon, en France. «J'ai été très marquée par la réaction agressive du gouvernement français qui est incompréhensible et injustifiée», s'est exclamée Georgia Meloni devant les médias, appelant à une «solution européenne» à cette question qui empoisonne les relations entre pays européens riverains de la Méditerranée, l'Espagne, la Grèce et Malte entre autres.

Le navire Ocean Viking avec 230 migrants à bord a débarqué finalement à Toulon, Paris critiquant le «choix incompréhensible» de Rome et suspendant l'accueil de 3500 réfugiés, pour l'heure encore en Italie. Plus grave, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a assuré que son pays va «tirer les conséquences» de cette attitude, y compris sur d'autres segments de la relation bilatérale. De quoi rugir du côté italien où on rappelle avoir reçu, cette année, près de 90000 migrants tandis que les autres pays européens, malgré leurs engagements d'en accueillir 8000, n'en ont accepté que 117. Meloni qui juge que «quelque chose ne fonctionne pas» au sein de l'UE a ajouté que l'Italie a «accueilli 600 migrants» le jour même où a eu lieu le bras de fer autour de l'Ocean Viking. Le drame de la migration se pose depuis plusieurs années et les réponses continuent à briller par leur inconséquence, tantôt en tirant à boulets rouges sur des pays de transit comme la Libye et la Tunisie, tantôt en jonglant avec des promesses sans lendemain, aussi bien auprès des pays d'origine que des partenaires européens eux-mêmes. Cette année, il y a eu 1300 morts en mer Méditerranée et si l'on remonte à 2014, le nombre total

s'élève à plus de 20000 morts, faisant de cet espace maritime, apparemment sans danger, un véritable cimetière. Si l'Italie a sauvé 150000 migrants de la noyade, l'ONG SOS-Méditerranée en a secouru plus de 37000, et sa directrice, Sophie Beau, a bien raison de critiquer un certain cynisme, «absolument honteux».