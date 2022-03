Fait majeur, le président Tebboune a chargé le ministre des Transports de développer le réseau ferroviaire, compte tenu des ambitieux objectifs inscrits dans son programme. On est, en effet, tenté de dire que lorsque le transport va, tout va, et le pays a grand besoin, dans le cadre d'une politique de développement tributaire de nombreux défis internes et internationaux, d'un vaste réseau qui conjugue le chemin de fer aux modes maritime et terrestre, à condition de ne pas saborder l'infrastructure autoroutière, mise à mal faute d'appareils de pesée et de chronotachygraphes...

Le plan quinquennal 2010-2014 avait conféré au secteur des transports une manne exceptionnelle, avoisinant les 90 milliards de dollars, dont 45 consacrés au seul mode ferroviaire. Une «aubaine» pour la promotion de l'économie nationale. Muni d'un nouveau Code des marchés, faisant la part belle aux entreprises publiques, ce plan devait permettre aux unités de maintenance de se lancer dans la fabrication des citernes à carburant et autres céréaliers et dans la rénovation du parc de la SNTF (200 rames confiées au centre de Sidi Bel Abbès). Le réseau chiffré à 4200 km se voyait promis, à l'horizon 2018, un linéaire nouveau de 6 300 km. Fin 2014, il devait être, alors, de 10 500 km. Hélas, les chiffres sont, comme les faits, têtus. En 2010, on comptait 300 km de voies électrifiées, 305 de voies doubles et 1085 de voies étroites. L'électrification de plusieurs lignes a connu de rares progrès et beaucoup d'obstacles. Les lignes Zéralda-Birtouta, Bordj Bou Arréridj-Khemis Miliana, Boumedfaâ-Djelfa, Touggourt-Hassi Messaoud, la rocade des Hauts-Plateaux (Oued Tlilat - Tissemsilt), celles d'Alger-Annaba et Skikda-Ramdane Djamel ont vécu des fortunes diverses. Du coup, on est encore loin de l'objectif des 1000 lignes électrifiées mais c'est, sans doute, partie remise. Etaient également prévus 40 ports, majoritairement consacrés à la pêche, alors que celui de Djen Djen devait devenir le hub par excellence de la rive sud de la Méditerranée.

Si l'extension du métro d'Alger va bon train, le projet du métro d'Oran, confié au bureau d'études espagnol Sener, le 8 juillet 2012, est en stand-by, comme celui du tramway de Annaba, ville résolument sacrifiée. Après Alger (2011), Constantine (2013), Oran (2014), Sidi Bel Abbès (2017), Ouargla et Sétif ((2018), d'autres ont finalisé leur tramway, comme Mostaganem (2019). 16 autres, munies des études de faisabilité, sont en attente des budgets de réalisation. En somme, il reste beaucoup de pain sur la planche et le chef de l'État a bien raison de faire bouger les lignes.